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Сборная Беларуси по хоккею откроет ЧМ-2021 матчем со Словакией

Сборная Беларуси по хоккею проведет свой стартовый матч на чемпионате мира в Латвии 21 мая против команды Словакии. Такая информация содержится на сайте Международной федерации хоккея (IIHF), сообщает БЕЛТА.

Белорусские хоккеисты сыграют в группе А с дружинами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. Местом проведения поединков станет рижский Олимпийский спортивный центр.

Команда Беларуси начнет планетарный форум 21 мая матчем против хоккеистов Словакии. Следующий поединок белорусы проведут 23 мая против команды Швеции. Далее подопечных Михаила Захарова ждут игры с соперниками из Чехии (24 мая), Великобритании (26 мая), Дании (28 мая), Швейцарии (30 мая) и России (1 июня).

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году примет Рига (Латвия) с 21 мая по 6 июня.


По материалам БЕЛТА

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