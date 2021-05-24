Животное было около трассы M-6 Минск –Гродно и нуждалось в помощи. У лосенка были сломаны ноги. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лидского райисполкома.
Лосенка нашли дорожники вблизи трассы М-6 Минск – Гродно. Мамы рядом не было. Возраст животного – около недели, вес – примерно 25 кг. Предположительно, лосенок попал под машину. Помогали ему специалисты ветеринарного центра "Кот Бегемот". Операцию сделали в субботу, 22 мая.
– Сложность была в том, что впервые к нам на операционный стол попал лось. Работаем в основном с домашними животными. Операция прошла успешно, кости соединили и зафиксировали специальными пластинами. Сейчас важно выходить животное. Уже наблюдается положительная динамика: после операции лосенок самостоятельно встал и начал ходить, – рассказал главный врач ветеринарного центра Павел Жульпа.
Для лосенка выделили одну из комнат ветклиники. Чувствует он себя хорошо. Правда, для восстановления и послеоперационного ухода, как рассказали в Лидском райисполкоме, его передадут в одну из сельхозорганизаций района, где есть необходимые для этого условия. В дальнейшем, считают специалисты, лосенок сможет вернуться в привычную среду обитания.
В прошлом году лидские ветеринары выходили косулю со сломанной ногой. Сейчас она живет в одном из домов-интернатов в Дятловском районе. Также они известны тем, что провели несколько уникальных операций по протезированию конечностей у домашних животных.
Фото ветеринарной клиники
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Сбитого на трассе лосенка спасли в Лиде
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