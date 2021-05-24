Сбитого на трассе лосенка спасли в Лиде

Лосенка нашли дорожники вблизи трассы М-6 Минск – Гродно. Мамы рядом не было. Возраст животного – около недели, вес – примерно 25 кг. Предположительно, лосенок попал под машину. Помогали ему специалисты ветеринарного центра "Кот Бегемот". Операцию сделали в субботу, 22 мая.– рассказал главный врач ветеринарного центра Павел Жульпа.Для лосенка выделили одну из комнат ветклиники. Чувствует он себя хорошо. Правда, для восстановления и послеоперационного ухода, как рассказали в Лидском райисполкоме, его передадут в одну из сельхозорганизаций района, где есть необходимые для этого условия. В дальнейшем, считают специалисты, лосенок сможет вернуться в привычную среду обитания.В прошлом году лидские ветеринары выходили косулю со сломанной ногой. Сейчас она живет в одном из домов-интернатов в Дятловском районе. Также они известны тем, что провели несколько уникальных операций по протезированию конечностей у домашних животных.Фото ветеринарной клиники