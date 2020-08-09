Сайты государственных СМИ и госорганов подверглись DDoS-атаке

Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты (CERT.BY) сегодня зафиксировал DDoS-атаки на сайты государственных СМИ и госорганов. Такая информация размещена на сайте центра, передает БЕЛТА.

Сайт tvr.by атаковали около часа с 12.40, vybary2020.by – с 13.36. Сайт mvd.gov.by атаковали 17 минут с 13.18. Атака на сайт oac.gov.by началась в 15.00 и все еще продолжается. Зафиксированы также атаки на ctv.by и sb.by.

Как сообщалось, CERT.BY 8 августа около 22.00 зафиксировал "большую волну DDoS-атак на инфраструктуру сети BY-NET". Атакам подвергалось оборудование, на котором размещены в том числе сайты Комитета государственной безопасности (kgb.gov.by) и Министерства внутренних дел (mvd.gov.by). Воздействие продолжилось и 9 августа. Атаки были совершены в 2.52 и 6.17, их продолжительность составила около 1 часа для каждой.

– Необходимо отметить, что технические решения по защите (Anti-DDoS) провайдеров отразили эти атаки, однако, по нашей информации, начались проблемы с оборудованием, – отметили в CERT.BY.