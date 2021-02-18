Сайт Университета гражданской защиты победил в конкурсе «Лучший сайт учреждений образования» и взял Гран-при

Победителями и призерами стали 29 сайтов учреждений образования. Но абсолютная победа и Гран-при – за Университетом гражданской защиты МЧС. Сегодня в рамках 19-й специализированной выставки образовательных услуг «Образование и карьера 2021» прошло награждение победителей и призеров конкурса.– поделился. –Дистанционный конкурс проводился Минским городским институтом развития образования совместно с выставочным предприятием «Экспофорум» под руководством комитета по образованию Мингорисполкома. Цель – совершенствование информационного сегмента международного образовательного интернет-пространства, повышение имиджа и престижа официальных сайтов учреждений. Впервые конкурс провели в 2015 году.Фото предоставлено пресс-службой УГЗ МЧС