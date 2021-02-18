На участие в дистанционном конкурсе официальных сайтов учреждений образования с международным участием «Лучший сайт учреждений образования» подали заявки 223 участника из разных уголков страны. Лучшие сайты оргкомитет определял в семи номинациях. Среди критериев оценки – контент (объем, привлекательность информации, направленность на целевого пользователя, логичность и грамотность изложения материала), дизайн (удобство структуры и навигационных элементов, качество, функциональность), обратная связь с целевой аудиторией сайта.
Победителями и призерами стали 29 сайтов учреждений образования. Но абсолютная победа и Гран-при – за Университетом гражданской защиты МЧС. Сегодня в рамках 19-й специализированной выставки образовательных услуг «Образование и карьера 2021» прошло награждение победителей и призеров конкурса.
– Сегодняшняя победа – эта огромная работа всего коллектива Университета гражданской защиты МЧС. Начиная от идеи модернизации старого сайта до создания конечного продукта – самого сайта. За пример мы взяли такие новостные порталы, как БЕЛТА и СБ. Беларусь сегодня, – поделился официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский. – Огромный вклад внесли работники отдела технических средств и информационных технологий вуза МЧС, преподаватели кафедр и лично наш руководитель Иван Полевода.
Дистанционный конкурс проводился Минским городским институтом развития образования совместно с выставочным предприятием «Экспофорум» под руководством комитета по образованию Мингорисполкома. Цель – совершенствование информационного сегмента международного образовательного интернет-пространства, повышение имиджа и престижа официальных сайтов учреждений. Впервые конкурс провели в 2015 году.
Фото предоставлено пресс-службой УГЗ МЧС
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Сайт Университета гражданской защиты победил в конкурсе «Лучший сайт учреждений образования» и взял Гран-при
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