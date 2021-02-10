Желание спрятать несостоятельные заявления за известной исторической личностью в реальности становится яркой демонстрацией провала попыток по дестабилизации ситуации в нашей стране. Такое мнение сегодня высказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных в связи с принятием комитетами по иностранным делам парламентов Литвы и Польши совместного заявления по случаю 275-летия со дня рождения Тадеуша Костюшко.
– Отдавая дань памяти выдающемуся земляку Тадеушу Костюшко, его стремлению к идеалам свободы и равноправия, его таланту и историческому наследию в связи с 275-летием со дня его рождения, мы с глубоким сожалением отмечаем неуклюжую и неуместную попытку комитетов по иностранным делам парламентов Польши и Литвы использовать эту историческую дату для вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь, – сказал парламентарий.
– Призываем наших коллег отказаться от попыток манипуляции историческими событиями в своих мелких и неубедительных политических играх, – добавил он.
Алина ДАНИЛОВИЧ
Фото: БЕЛТА
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Савиных: желание спрятать несостоятельные заявления за известной исторической личностью в реальности становится яркой демонстрацией провала попыток по дестабилизации ситуации в нашей стране
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