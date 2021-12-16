Савиных: в мире сегодня происходит переоценка буквально всех ценностей

Таким мнением поделился на пленуме правления Белорусского союза журналистов председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных:
– Это в значительной степени затрагивает и журналистскую профессию. За 10 лет произошла очень осторожная подмена смысла журналистской работы. То есть классической журналистики, которая предполагает анализ фактов и предоставление своему читателю позиции всех сторон, которые присутствуют и которые являются релевантными, почти не осталось. Это все подменили на эмоциональную презентацию какого-то факта, который не предполагает какой-то дискуссии, а предполагает только одно – согласие с мнением журналиста. Фактически произошла очень удивительная вещь, а в западной журналистике мы видим такую тенденцию все больше и больше: журналист исчезает и превращается в проповедника, с которым лучше не спорить. Здесь намечается вторая очень интересная тенденция: сегодня мы можем сказать, что СМИ определяют политическую повестку дня на Западе. А кто определяет повестку дня самих СМИ? Правильно, их владельцы. Получается, определенная группа лиц, которые владеют СМИ и задают политический тон, могут уволить политика, избранного демократическим путем.
Я думаю, это очень серьезный вызов для журналистской профессии. Я боюсь, мы потеряем эти классические стандарты, которыми руководствуется и Белорусский союз журналистов. А именно – здравая, рациональная, взвешенная и всесторонняя презентация фактов читателю. Я искреннее надеюсь, что эти традиции сохранятся и будут укрепляться в дальнейшем.