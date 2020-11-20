Савиных: усиление безопасности не должно проводиться за счет других стран

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сказалПо словам парламентария, отдельное внимание будет уделяться вопросу, как обеспечить безопасность для всех., – отметил он.Андрей Савиных выразил надежду, что сегодня во время заседания круглого стола пройдет плодотворная дискуссия., – добавил он.