Резолюция литовского сейма от 10 сентября — бесцеремонная попытка вмешаться во внутренние дела Беларуси. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных:
— Мы с сожалением констатируем, что резолюция сейма Литвы от 10 сентября 2020 года — это бесцеремонная и неуклюжая попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь. Она лишний раз подтверждает несуразность усилий литовской стороны в желании придать значимость и смысл своим политическим действиям.
Парламентарий подчеркнул:
— Литовские депутаты, проголосовавшие за это решение, продемонстрировали полное пренебрежение стандартами добрососедства, здравого смысла и парламентской этики. Кроме того, этими действиями они подрывают доверие ко всем предложениям внешнего посредничества, демонстрируя их реальный, а не декларативный смысл.
osipov@sb.by
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1938
Савиных сделал заявление в связи с решением Сейма Литвы
Вопреки принципам добрососедства
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter