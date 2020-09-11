Савиных сделал заявление в связи с решением Сейма Литвы

Парламентарий подчеркнул:



— Литовские депутаты, проголосовавшие за это решение, продемонстрировали полное пренебрежение стандартами добрососедства, здравого смысла и парламентской этики. Кроме того, этими действиями они подрывают доверие ко всем предложениям внешнего посредничества, демонстрируя их реальный, а не декларативный смысл.





