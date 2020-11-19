Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по международным делам Андрей Савиных распространил заявление в связи с принятием Палатой представителей Конгресса США законопроекта «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси».
Фото из архива БЕЛТА
«Решение Конгресса показывает, что США продолжают действовать по инерции, шаблонно, используя привычные способы вмешательства во внутренние дела других стран, нарушая их суверенитет и принципы международного права», – сказано в тексте заявления.
Также Андрей Савиных отметил, что «это выглядит несколько нелепо на фоне новостей о выборах в самих Соединенных Штатах Америки».
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Савиных: решение Конгресса выглядит нелепо на фоне новостей о выборах в самих США
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