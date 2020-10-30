Савиных: рекомендации Европарламента направлены против народа Беларуси

, – сказал Андрей Савиных.Парламентарий с сожалением констатирует, что даже региональное взаимодействие в борьбе с пандемией COVID-19 становится объектом атаки евродепутатов., – отметил он.Андрей Савиных подчеркнул, что Беларусь развивает и будет развивать отношения со всеми международными партнерами исходя из своих национальных интересов и без указки извне., – заключил депутат.