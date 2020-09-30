Савиных о конфликте в Нагорном Карабахе: есть надежда, что здравый смысл и разум возобладают

, –сказал Андрей Савиных.Парламентарий отметил, что в такого рода конфликтах не может быть победивших., – подчеркнул он.Андрей Савиных добавил, что сегодня мир вступает в такой период, когда количество локальных конфликтов возрастает. Возникает соблазн использовать силу, чтобы разрешить старые противоречия., – заключил он.