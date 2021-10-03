Савиных: на Западе уже давно не существует журналистики, к которой мы привыкли

Такой вывод сделал в эфире Первого национального канала Белорусского радио председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. В студии обсуждали интервью Президента Беларуси американскому телеканалу CNN.
- Смысл, который белорусская сторона вкладывает в интервью, заключается в следующем: мы открыты для разговора со всем миром. Наша позиция логична, аргументирована и обоснована. Мы не делаем ничего, что бы противоречило международному законодательству. И мы уверены в том, что мы выполняем все свои обязательства в рамках международной повестки дня. Это главный посыл. Лукашенко представлял свою позицию емко, но аргументированно. Без сомнения, этот материал будет полезен для всей русскоязычной аудитории, - отметил он.
Гость эфира обрисовал и позицию CNN:
- Она совсем иная. Тот факт, что CNN отправили своего лучшего и самого известного репортера, говорит о том, что они обращают большое внимание на Республику Беларусь. Но в чем природа этого веяния? На мой взгляд, все их стратегии терпят провал. Это вызывает раздражение и удивление. Они не могут понять, как так происходит. Большие деньги были брошены на организацию цветной революции - ничего не получилось. Они хотят в этом разобраться, плюс, это может быть попыткой где-то продавить ситуацию и поискать какие-то новые возможности. Они бросают на это своих лучших людей, - озвучил мнение специалист.
По мнению Савиных, англоязычная аудитория не услышит то, что на самом деле говорил белорусский лидер.
- Я уже посмотрел, как публикуется этот материал для англоязычной аудитории. Они поступили ловко: в своем разделе CNN World (на сайте) они разместили полное интервью, но на русском языке. Фактически, американцы его не прочитают, а поймут только заданные вопросы. Потом они начали нарезать интервью кусочками, но только с переводом. Но тут уже сразу проявляются купюры. Журналист задает вопрос, а ответ в русскоязычной версии длиннее в два раза. Лукашенко даже просил Мэтью не перебивать. Президент пытался развернуто подать мысль. А в ответах на английском языке она гораздо короче. Журналист приехал не для того, чтобы разобраться в событиях, он является пропагандистом. И в любой ситуации, понимая, как сейчас развиты манипулятивные технологии, они будут использовать это интервью в своих целях, - пояснил он.
Депутат указал на различие наших [США и Беларуси] цивилизационных основ. Для нашей страны главное - это сохранить договоренность и ее смысл. А для них - юридически обязательная частность.
- Формально, они интервью разместили. Но по сути, они все нарушили. Это и есть суть англо-саксонской цивилизации, - добавил он.
Савиных считает, что у журналиста было две задачи - попытаться вывести Президента на ответы, которые потом можно будет нарезать так, как им это удобно. И вторая - показать собственную принципиальность. То есть, в ходе беседы проговорить определенные клише и фейки, которые широко используются западными СМИ. Он подчеркнул: с их стороны все было технологично хорошо подготовлено.
- Нам иногда кажется, что журналист приехал узнать факты и разобраться. Потому что фундаментальный принцип белорусской журналистики - журналист идет изучать проблему. Он обязан проанализировать все стороны и сопоставить все факты, а потом представить проблему комплексно слушателю для того, чтобы он сам сделал вывод. А в случае с журналистом CNN, ситуация противоположная. Такой журналистики, к которой мы привыкли, на Западе уже давно не существует, - высказался он.