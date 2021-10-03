Савиных: на Западе уже давно не существует журналистики, к которой мы привыкли

- отметил он.Гость эфира обрисовал и позицию CNN:- озвучил мнение специалист.По мнению Савиных, англоязычная аудитория не услышит то, что на самом деле говорил белорусский лидер.- пояснил он.Депутат указал на различие наших [США и Беларуси] цивилизационных основ. Для нашей страны главное - это сохранить договоренность и ее смысл. А для них - юридически обязательная частность.- добавил он.Савиных считает, что у журналиста было две задачи - попытаться вывести Президента на ответы, которые потом можно будет нарезать так, как им это удобно. И вторая - показать собственную принципиальность. То есть, в ходе беседы проговорить определенные клише и фейки, которые широко используются западными СМИ. Он подчеркнул: с их стороны все было технологично хорошо подготовлено.высказался он.