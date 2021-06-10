Савиных: коллективный Запад реально взял курс на демонтаж всей системы международных отношений

Депутат напомнил, что эта система начала формироваться с середины XVII века, получив название Вестфальский мир. Последние, краеугольные договоренности, которые формируют скелет этой системы, были заложены Ялтинской конференцией и Хельсинским заключительным актом 1975 года, который установил нерушимость теперешних границ в Европе после Второй мировой войны., – отметил Андрей Савиных.