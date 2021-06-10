Об этом председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных заявил сегодня, комментируя тему санкций Запада в отношении Беларуси:
– Беларусь оказалась на направлении главного удара, как это раньше не единожды случалось в истории. Дело в том, что коллективный Запад реально взял курс на демонтаж всей системы международных отношений, включая основы международного права.
Депутат напомнил, что эта система начала формироваться с середины XVII века, получив название Вестфальский мир. Последние, краеугольные договоренности, которые формируют скелет этой системы, были заложены Ялтинской конференцией и Хельсинским заключительным актом 1975 года, который установил нерушимость теперешних границ в Европе после Второй мировой войны.
– Так вот, от этой системы стараются отказаться, – отметил Андрей Савиных. – В результате игнорируются примат верховенства международного права, суверенитет наций, принцип невмешательств во внутренние дела суверенных государств. Мы действительно оказались на направлении прямого удара. Но коллективный Запад не учитывает один нюанс. Сегодня они – не более чем треть мира. И большое количество государств не только не поддерживают их, но готовы активно сопротивляться этим тенденциям. По одной простой причине: слом такого масштаба ставит под угрозу фактически международное сообщество. Поэтому мы убеждены, что Беларусь найдет союзников, найдет поддержку в мире, и мы выйдем из этой схватки победителями.
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Савиных: коллективный Запад реально взял курс на демонтаж всей системы международных отношений
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