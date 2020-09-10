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  2. Савиных и председатель ПА ОБСЕ обсудили текущую внутриполитическую ситуацию в Беларуси

Савиных и председатель ПА ОБСЕ обсудили текущую внутриполитическую ситуацию в Беларуси

Сегодня состоялась онлайн-встреча председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, руководителя делегации Национального собрания Беларуси в ПА ОБСЕ Андрея Савиных с председателем ПА ОБСЕ Георгием Церетели. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Фото: БЕЛТА

Стороны обсудили текущую внутриполитическую ситуацию в Беларуси. Андрей Савиных напомнил, что 9 августа прошли президентские выборы. Они признаны состоявшимися и по их итогам, в соответствии с протоколом ЦИК Беларуси, победу одержал действующий Президент Александр Лукашенко. Его победа косвенно подтверждается и независимыми экспертами, в частности результами экзитполов, проведенных представителями России, Украины, Швеции и Сербии. "Тем не менее, результаты выборов были восприняты частью белорусского общества контрпродуктивно, что привело к протестным акциям, в том числе несанкционированным массовым мероприятиям, насилию в отношении сотрудников правопорядка, беспорядкам на улицах страны. Есть свидетельства, что данные акции организуются и финансируется извне, что является вмешательством во внутренние дела государства", - отметил он.

На вопрос Георгия Церетели относительно числа задержанных и арестованных граждан, парламентарий ответил, что подавляющая часть задержанных уже на свободе, часть из них получили лишь штрафы за нарушение общественного порядка. В отношении случаев злоупотреблений силой в ИВС проводится проверка, создана межведомственная рабочая группа, которая тщательно изучает все происшествия.

Во время беседы депутат отметил, что белорусские власти осознают назревшую необходимость политических реформ в стране, в том числе наделение большими полномочиями Парламента и Правительства, а также необходимость внесения поправок в выборное законодательство и законы, регулирующие проведение массовых мероприятий. Такие изменения будут рассматриваться через широкое общественное обсуждение новой редакции основного закона страны с привлечением к такому диалогу действующих политических партий и общественных объединений, которые имеют официальный статус.

Отвечая на вопрос председателя ПА ОБСЕ о том, будет ли участвовать в такой дискуссии координационный совет, Андрей Савиных подчеркнул, что юридический статус данного образования до конца не ясен, а риторика его представителей носит неконструктивный характер, что не дает властям возможности вести переговоры. В дискуссии относительно назревших политических реформ обязательно должны принять участие официально зарегистрированные в стране политические партии, общественные и профессиональные объединения. Сейчас прорабатывается алгоритм проведения таких переговоров. Что касается иностранных партнеров Беларуси, в том числе по Парламентской ассамблее ОБСЕ, то Беларусь по готовности может обратиться к коллегам за юридической помощью с учетом накопленных ими лучших практик. В завершение встречи стороны договорились и впредь поддерживать тесные рабочие контакты.

В мероприятии также приняли участие генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла, руководство общего комитета ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам и глава делегации Албании (страны, председательствующей в ОБСЕ) в ПА ОБСЕ Дитмир Бушати.
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