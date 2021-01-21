Наша страна всегда готова к конструктивному сотрудничеству с любыми зарубежными партнерами. С таким заявлением выступил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, передает БЕЛТА.
Он подчеркнул, что внешняя политика Беларуси базируется на принципах, а не на отношениях.
«Мы всегда готовы – это наш внешнеполитический принцип – к конструктивному сотрудничеству с любыми зарубежными партнерами. Не будет исключением, естественно, администрация Байдена. Другой вопрос, в какой степени американская сторона сумеет ответить конструктивной позицией на наше предложение, покажет будущее. Тем не менее, вне всякого сомнения, мы будем вести диалог в направлении укрепления доверия, сотрудничества и взаимодействия», – уверен Андрей Савиных.
Комментируя решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска, Савиных отметил: «К сожалению, мы все чаще и чаще видим, что принципы Realpolitik, когда сильный определяет правила игры, становятся основой для принятия решений не только в сфере политики, но и в сфере спорта, культуры и любых других видов международных отношений».
«Это крайне негативная тенденция. Рано или поздно нам придется от нее отходить. Тем не менее пока что это факт», – подытожил он.
Фото из архива БЕЛТА
Опубликовано:
560
Савиных: Беларусь всегда готова к конструктивному сотрудничеству с зарубежными партнерами
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter