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  2. «Саутгемптон» прервал 12-матчевую беспроигрышную серию «Ливерпуля» в чемпионате Англии по футболу

«Саутгемптон» прервал 12-матчевую беспроигрышную серию «Ливерпуля» в чемпионате Англии по футболу

В одном из ключевых матчей 17-го тура чемпионата Англии по футболу «Саутгемптон» в родных стенах одолел «Ливерпуль» – 1:0, тем самым прервав 12-матчевую беспроигрышную серию «красных» в турнире (шесть побед, шесть ничьих).


«Саутгемптон» подходил к отчетной игре с другой серией – из четырех матчей без побед (одно поражение, три ничьи) – и не считался фаворитом. Однако сумел порадовать своих болельщиков, преподнеся сюрприз. 


Единственный мяч в поединке забил Дэнни Ингс (2-я минута), для которого этот гол стал 50-м в Премьер-лиге.

На то, чтобы хотя бы свести матч к ничьей, у «Ливерпуля» было очень много времени. И команда Юргена Клоппа имела ряд отличных возможностей для взятия ворот. Но ни одного из своих моментов не реализовала.


Восемь игр 17-го тура, состоявшиеся 1–3 января, принесли такие результаты: «Эвертон» – «Вест Хэм» – 0:1, «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла» – 2:1, «Тоттенхэм» – «Лидс» – 3:0, «Кристал Пэлас» – «Шеффилд Юнайтед» – 2:0, «Брайтон» – «Вулверхэмптон» – 3:3, «Вест Бромвич» – «Арсенал» – 0:4, «Ньюкасл» – «Лестер» – 1:2, «Челси» – «Манчестер Сити» – 1:3. Поединок «Бернли» – «Фулхэм» перенесен на более поздний срок из-за вспышки коронавируса в стане команды из Лондона.

Турнирную таблицу, несмотря на поражение в отчетном туре, по-прежнему возглавляет «Ливерпуль», имеющий на своем счету 33 очка. Вслед за действующим чемпионом в группе лидеров последовательно идут «Манчестер Юнайтед» (33), «Лестер» (32), «Тоттенхэм» (29), «Манчестер Сити» (29), «Саутгемптон» (29), «Эвертон» (29), «Астон Вилла» (26), «Челси» (26) и «Вест Хэм» (26).
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Фото: РЕЙТЕР
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