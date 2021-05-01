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«Саутгемптон» и «Лестер» сыграли вничью в матче Премьер-лиги

Вчера вечером на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне состоялась первая встреча 34-го тура чемпионата Англии по футболу. Местная одноименная команда и «Лестер» поделили очки – 1:1.


«Лисы», игравшие в большинстве с 10-й минуты после удаления Янника Вестергора, имели огромное преимущество, намного чаще владели мячом (71% на 29%), нанесли куда больше ударов по воротам (23:5) и в их створ (9:3) и в целом показали более качественный футбол, но при этом были вынуждены довольствоваться лишь ничьей. Причем по ходу поединка они и вовсе уступали.

Четко реализовав пенальти на 61-й минуте, Джеймс Уорд-Прауз вывел «Саутгемптон» вперед. Но команда хозяев лидировала совсем недолго.

На 68-й минуте Джонни Эванс восстановил равновесие – и больше счет не изменился.

Остальные матчи тура состоятся 1–3 мая. Из них, бесспорно, выделяется запланированное на завтра топ-соперничество «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».

Турнирную таблицу возглавляет «Манчестер Сити» (77 очков), а вслед за ним в лидирующей группе последовательно располагаются «Манчестер Юнайтед» (67), «Лестер» (63), «Челси» (58), «Вест Хэм (55), «Ливерпуль» (54), «Тоттенхэм» (53) и «Эвертон» (52).

В списке бомбардиров на первом месте идет форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн (21 взятие ворот). Его ближайшим преследователем является нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах, который отличился 20 раз.
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Фото: РЕЙТЕР
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