Саудовская Аравия ослабит коронавирусные ограничения на фоне сокращения числа новых случаев заболевания

уточнили информацию в МВД королевства, на которое ссылается государственное саудовское агентство печати.Вместе с тем в закрытых помещениях и определенных правилами местах гости и жители страны по-прежнему должны использовать медицинские маски.Нарушение масочного режима в Саудовской Аравии до последнего момента наказывалось строго. В прошлом месяце подданный королевства был приговорен к пяти месяцам тюрьмы за то, что снял маску в общественном месте и отказался подчиниться указанию сотрудника службы безопасности.К сентябрю в стране, где проживают примерно 35 млн человек, было сделано 40 млн прививок против COVID-19. Вакцинация в Саудовской Аравии стартовала в декабре минувшего года, она объявлена добровольной и бесплатной.Согласно данным минздрава, в королевстве в настоящее время выявлен наименьший с января 2021 года уровень заражения коронавирусной инфекцией.