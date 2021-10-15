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Саудовская Аравия ослабит коронавирусные ограничения на фоне сокращения числа новых случаев заболевания

В Саудовской Аравии отменят масочный режим на открытых площадках с 17 октября, передает ТАСС.


– Маски не являются более обязательными на открытых пространствах. Саудовская Аравия начинает ослаблять связанные с пандемией нового коронавируса ограничения на фоне сокращения количества новых случаев заболевания, – уточнили информацию в МВД королевства, на которое ссылается государственное саудовское агентство печати.

Вместе с тем в закрытых помещениях и определенных правилами местах гости и жители страны по-прежнему должны использовать медицинские маски.

Нарушение масочного режима в Саудовской Аравии до последнего момента наказывалось строго. В прошлом месяце подданный королевства был приговорен к пяти месяцам тюрьмы за то, что снял маску в общественном месте и отказался подчиниться указанию сотрудника службы безопасности.

К сентябрю в стране, где проживают примерно 35 млн человек, было сделано 40 млн прививок против COVID-19. Вакцинация в Саудовской Аравии стартовала в декабре минувшего года, она объявлена добровольной и бесплатной.

Согласно данным минздрава, в королевстве в настоящее время выявлен наименьший с января 2021 года уровень заражения коронавирусной инфекцией.
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