Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.9
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Саснович проиграла Мартич в четвертьфинале турнира в Палермо

Саснович проиграла Мартич в четвертьфинале турнира в Палермо

Александра Саснович (WTA: 119), увы, завершила свое выступление на турнире из категории International в итальянском Палермо. В четвертьфинале этих соревнований с призовым фондом 202 250 долларов третья ракетка Беларуси не смогла справиться с хорваткой Петрой Мартич (WTA: 15) – 6:7 (5:7), 6:7 (3:7). Поединок продолжался 2 часа 20 минут.

Фото: wtatennis.com

Александра показала очень разнообразный и умный теннис. Неплохо подавала и принимала. Но для победы над входящей в топ-15 Мартич, которая получила от организаторов турнира первый номер посева и считается главной претенденткой на выигрыш титула в Палермо, этого не хватило. В решающие моменты обеих партий Петра добавляла – и в итоге склонила чашу весов в свою сторону.

А ведь все могло сложиться и иначе. Сделав брейк в девятом гейме, Саснович вышла подавать на первый сет. Но дрогнула и под напором включивший форсаж хорватки не удержала свою подачу. А затем, расстроившись, не смогла совладать с нервами и на тай-брейке.

Во второй партии уже белоруска проявила недюжинные волевые качества, отыгравшись со счета 1:4 и не дав оппонентке реализовать три матчбола в десятом гейме. Однако на очередном тай-брейке Мартич все же закрыла сет и матч. К сожалению, для белорусских любителей тенниса.

Александра Саснович завершила борьбу за титул. Но, так или иначе, за результаты, показанные на первом после большого перерыва турнире, заслуживает самых лестных слов. Она начинала свой турнирный путь с квалификации. И при этом попала в восьмерку лучших на этом турнире, по пути одержав ряд ярких побед. Третья на данный момент ракетка нашей страны последовательно взяла верх над россиянкой Анастасией Комардиной (WTA: 201) – 7:5, 6:2, Терезой Мартинцовой из Чехии (ATP: 133) – 6:3, отказ, испанкой Ларой Арруабарреной (WTA: 149) – 7:5, 7:6 (7:2), бельгийкой Элизе Мертенс (WTA: 23) – 6:4, 6:1 и Жасмин Паолини из Италии (WTA: 95) – 6:0, 6:2. Обращает на себя внимание тот факт, что в пяти этих матчах Саснович не проиграла ни одного сета.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
В Беларуси новые требования к дизайну упаковок лекарств
Лихачев: энергоблоки БелАЭС поколения 3+ отвечают всем постфукусимским требованиям безопасности
В Воложинском районе началась реконструкция участка трассы М7
Кухарев: в вопросах выбора нельзя поддаваться эмоциям и полагаться на чужое мнение
Саснович проиграла Мартич в четвертьфинале турнира в Палермо
Пассажирский самолет потерпел крушение при посадке в Индии
Симоненко об избирательной кампании: над Беларусью пытаются осуществить страшную операцию
Фотофакт. Летняя экскурсия в Шанхайский музей естественной истории
В ГАИ рассказали, когда мотоциклистам запрещено садиться за руль
США вводят санкции против главы администрации Гонконга
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Куда катится «Фейсбук»
В Минске водитель с 2,06 промилле протаранил припаркованные авто
В Беларуси открывается сезон охоты на водоплавающую дичь
Более 860 человек стали медиаторами в Беларуси
В Гродно чествовали 100-летнюю юбиляршу, ветерана Великой Отечественной войны Надежду Петриго
«Фольксваген» с двумя детьми перевернулся в Минске
Лучшие фото недели: досрочное голосование, взрыв в Бейруте и "лисья" жатва. Выбор "СБ"
Отмечен труд социальных работников и волонтеров Минщины по защите граждан во время пандемии COVID-19
Марзалюк: мечта поколений белорусов реализована
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Казахстан до 24 августа
Начатый в «СБ. Беларусь сегодня» проект шагнет в каждую школу страны
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Братьям
Как в Беларуси зарождалась и развивалась зеленая энергетика
Актер, сыгравший в "Ромео и Джульетте" и "Войне миров", умер в Канаде
Руководитель EcooM: мы транслируем гордость к Беларуси
Орда: за обещаниями "сладкой жизни" стоит реальная угроза хаоса и беспредела
Нью-Йорк остался без света из-за шторма Isaias
В Рогачевском районе многодетная семья въехала в новый дом
Медсестра о работе в пандемию: вместо «здравствуйте» пациенты говорили «спасибо»
Ассоциация «Честь» обратилась к ветеранам спецназа, действующим спецназовцам и сотрудникам правоохранительных органов
Тахикардия — самый распространенный вид аритмии. Когда лучше провериться у врача?
Анестезиолог-реаниматолог: спасибо нашим людям за то, что во время пандемии поддерживали нас
мнение
Вадим ГИГИН
Шарповы дети
Спортсмены хоккейного клуба "Брест" свой выбор в пользу будущего страны сделали досрочно
Как будет расходоваться электричество после запуска атомной станции
На Брестчине проголосовал уже каждый пятый избиратель: репортаж из Каменецкого района
Пограничники Пинского погранотряда пресекли попытку контрабанды сигарет в Украину
Академик Петр Витязь о вкладе Беларуси в «общий космос», международном признании и планах на будущее
Беларусь и Россия обсуждают позиции по отмене роуминга
Анатолий Исаченко досрочно проголосовал в свой обеденный перерыв
В Беларуси выздоровели и выписаны 64 200 пациентов с диагнозом COVID-19
К работе в привычном режиме возвращается Республиканская молекулярно-генетическая лаборатория канцерогенеза РНПЦ ОМР имени Александрова
Профессор Валерий Байнев о том, какая экономика нам нужна
мнение
Татьяна СУЛИМОВА
Не профессионал
В Гомеле после капитальной реконструкции открылся бассейн СДЮШОР №7
Бузовский: нам необходимо сохранить страну
За призывы в социальных сетях к участию в несанкционированных мероприятиях, распространение угроз и фейков придется ответить по закону
Авторы
СКАНИРУЙТЕ