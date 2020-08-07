Саснович проиграла Мартич в четвертьфинале турнира в Палермо

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Александра показала очень разнообразный и умный теннис. Неплохо подавала и принимала. Но для победы над входящей в топ-15 Мартич, которая получила от организаторов турнира первый номер посева и считается главной претенденткой на выигрыш титула в Палермо, этого не хватило. В решающие моменты обеих партий Петра добавляла – и в итоге склонила чашу весов в свою сторону.А ведь все могло сложиться и иначе. Сделав брейк в девятом гейме, Саснович вышла подавать на первый сет. Но дрогнула и под напором включивший форсаж хорватки не удержала свою подачу. А затем, расстроившись, не смогла совладать с нервами и на тай-брейке.Во второй партии уже белоруска проявила недюжинные волевые качества, отыгравшись со счета 1:4 и не дав оппонентке реализовать три матчбола в десятом гейме. Однако на очередном тай-брейке Мартич все же закрыла сет и матч. К сожалению, для белорусских любителей тенниса.Александра Саснович завершила борьбу за титул. Но, так или иначе, за результаты, показанные на первом после большого перерыва турнире, заслуживает самых лестных слов. Она начинала свой турнирный путь с квалификации. И при этом попала в восьмерку лучших на этом турнире, по пути одержав ряд ярких побед. Третья на данный момент ракетка нашей страны последовательно взяла верх над россиянкой Анастасией Комардиной (WTA: 201) – 7:5, 6:2, Терезой Мартинцовой из Чехии (ATP: 133) – 6:3, отказ, испанкой Ларой Арруабарреной (WTA: 149) – 7:5, 7:6 (7:2), бельгийкой Элизе Мертенс (WTA: 23) – 6:4, 6:1 и Жасмин Паолини из Италии (WTA: 95) – 6:0, 6:2. Обращает на себя внимание тот факт, что в пяти этих матчах Саснович не проиграла ни одного сета.