Саснович не смогла выйти в 1/8 финала турнира в Мельбурне

Первый сет прошел под знаком явного превосходства принимающей над подающей. А победительницей из парада брейков вышла белоруска, которая отличилась на приеме на один раз больше (пять против четырех).Увы, развить успех у третьей ракетки Беларуси не вышло. Она не удержала стартовый гейм второй партии, в котором подавала, и в дальнейшем вернуть утраченное не удалось.Третья партия поначалу проходила под диктовку Саснович, которая захватила лидерство с брейком – 3:1. Но из шести последующих геймов румынка оставила за собой пять и таким образом закрыла сет и матч в свою пользу.На стадии 1/32 финала Александра Саснович, напомним, взяла верх над украинкой Лесей Цуренко (WTA: 148) – 3:6, 6:4, 6:4. Кроме того, участие в этом турнире принимала еще белоруска Арина Соболенко (WTA: 7), в силу рейтинга начинавшая борьбу сразу со второго круга. Она в своем поединке 1/16 финала весьма неожиданно проиграла эстонке Кайе Канепи (WTA: 94) – 1:6, 6:2, 1:6. Так оказалась прервана 15-матчевая победная серия первой ракетки Беларуси, начавшаяся еще в октябре прошлого года.Турнир в Мельбурне – заключительный этап подготовки к стартующему 8 февраля Открытому чемпионату Австралии. За титул, в частности, борются Симона Халеп, Наоми Осака, Йоханна Конта, Элина Свитолина, Элизе Мертенс, Каролина Мухова и Екатерина Александрова.