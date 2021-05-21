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  2. Саснович не смогла пробиться в полуфинал теннисного турнира в Сербии

Саснович не смогла пробиться в полуфинал теннисного турнира в Сербии

Александра Саснович (WTA: 103), к сожалению, не смогла преодолеть четвертьфинальную стадию на турнире из категории WTA 250 с призовым фондом $ 235 238 в Белграде. В поединке за выход в полуфинал третья ракетка Беларуси проиграла колумбийской теннисистке Марии Камиле Осорио Серрано (WTA: 115) – 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.


Для колумбийки, начинавший свой турнирный путь в Сербии с квалификации, сегодняшняя игра была на этом турнире уже пятой, а для Саснович – третьей. Однако, как ни странно, именно спортсменка из Южной Америки выглядела свежее и активнее, что по итогам и привело ее к успеху.

В первом сете она вырывалась вперед с брейком – 2:0 и 4:2. Белоруска смогла дважды восстановить статус-кво. Но в концовке партии Саснович в третий раз не удержала свою подачу – и это исправить уже было никак нельзя.

Вторая партия развивалась по схожему сценарию: колумбийка убегала, белоруска догоняла, а в концовке сета Мария Камила Осорио Серрано сделала решающий рывок. Правда, в отличие от первого сета, во втором она закрыла партию тремя выигранными геймами подряд, а не двумя.

По пути в четвертьфинал Александра Саснович, напомним, обыграла китаянку Сю Ван (WTA: 145) – 6:7 (6:8), 6:0, 6:2 и Кристину Бучу из Испании (WTA: 172) – 6:4, 5:7, 6:0.

Также в последние дни белорусские любители тенниса следили за выступлением Ильи Ивашко (ATP: 91) на аналогичном турнире в швейцарской Женеве, где он дошел до 1/8 финала. Вторая ракетка Беларуси оставил не у дел китайца Ханьвина Ли (ATP: 1076) – 6:0, 6:3, американца Маккензи Макдональда (ATP: 117) – 6:4, 6:3 и испанца Фернандо Вердаско (ATP: 105) – 7:6 (7:5), 6:4, но не справился с бывшей третьей ракеткой мира Григором Димитровым из Болгарии (ATP: 20) – 4:6, 4:6.

Проходящие на грунте турниры в Белграде и Женеве – этапы подготовки к Открытому чемпионату Франции, который пройдет с 30 мая по 13 июня.
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Фото: РЕЙТЕР
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