Саснович и Блинкова пробились в четвертьфинал турнира в Цинциннати в парном разряде

Александра Саснович

Элизе Мертенс на данный момент имеет первый парный рейтинг, а Се Шувэй – второй, исходя из чего букмекеры практически не сомневались в том, что именно они выйдут победительницами. Однако белорусско-российская пара смогла выиграть, проявив при этом незаурядную волю к победе.По ходу первого сета Саснович и Блинкова уступали – 2:5. Но затем взяли пять геймов кряду, в трех из которых действовали на приеме, – и поставили яркую победную точку.Во второй партии белоруска и россиянка дважды делали обратный брейк. Но когда соперницы в третий раз вырвались вперед с брейком, ответить выигрышем чужой подачи, увы, уже не удалось.Тем не менее третий сет, который проходил по правилам большого тай-брейка до 10 очков, белорусско-российская пара провела более собранно. И, как следствие, оформила свою победу.В 1/16 финала Александра Саснович и Анна Блинкова, напомним, одолели американок Хейли Картер и Сабрину Сантамарию – 7:5, 6:4. А в четвертьфинале белоруска и россиянка встретятся с испанским дуэтом Паула Бадоса Хиберт / Сара Соррибес-Тормо.В одиночном разряде соревнований в Цинциннати Александра Саснович и Арина Соболенко борьбу уже завершили, а вот Виктория Азаренко до сих пор в деле и готовится к матчу 1/8 финала против лидера мирового рейтинга Эшли Барти из Австралии.