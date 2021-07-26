Сардинию охватили лесные пожары

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Отмечается, что около 20 тысяч га уже охвачены пламенем. Десятки туристов покинули прибрежный курорт Порто Алабе. Кроме того, около 1,2 тысячи человек эвакуировались из своих домов в коммуне Ористано на западе острова.По последним данным, примерно 7,5 тысячи сотрудников пожарных служб оказывают помощь в эвакуации. Отмечается, что вывозят в том числе пациентов одной из больниц.Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо обратился к другим европейским странам за помощью. Два самолета из Франции и два из Греции уже прибыли для оказания помощи в тушении пожаров.