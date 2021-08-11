Сапега: к посадке самолета RyanAir в Минске может быть причастен кто-то из бывшего рабочего коллектива Протасевича

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, – рассуждает Сапега.Девушка также опровергла версию о том, что сотрудники КГБ Беларуси были на борту самолета и задержали Романа Протасевича еще там:На вопрос, сохранилась ли у нее уверенность в том, что в ситуации с посадкой самолета в Минске могли быть задействованы спецслужбы Беларуси, Сапега ответила отрицательно.