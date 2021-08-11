Сапега: к посадке самолета RyanAir в Минске может быть причастен кто-то из бывшего рабочего коллектива Протасевича

Об этом заявила экс-редактор экстремистского Telegram-канала Софья Сапега в эфире программы "Это другое" на "Беларусь 1".
– На самом деле, я не силюсь делать какие-либо предположения относительно того, кто мог это сделать, поскольку я всегда была далека от каких-либо политических разборок. Но из разговора с Романом был сделан вывод о том, что в этом замешан рабочий его коллектив, кто-то из его окружения. Такой вариант не стоит исключать, – рассуждает Сапега.
Девушка также опровергла версию о том, что сотрудники КГБ Беларуси были на борту самолета и задержали Романа Протасевича еще там:
– Ничего подобного не происходило. Мы сели на свои места согласно посадочным талонам, пристегнули ремни и ждали посадки. Никаких сотрудников КГБ в самолете не было.
На вопрос, сохранилась ли у нее уверенность в том, что в ситуации с посадкой самолета в Минске могли быть задействованы спецслужбы Беларуси, Сапега ответила отрицательно.