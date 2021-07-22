Сантин: Беларусь стала настоящей мишенью для коллективного Запада

Беларусь стала настоящей мишенью для коллективного Запада: попытки мятежа, информационные вбросы и санкции – это лишь элементы гибридной атаки. Своим мнением об этом поделился генеральный секретарь ЦК Компартии Комитетов Каталонии Альберт Сантин в эфире программы "Панорама" на "Беларусь 1".
– В европейской прессе действительно немного неправильное восприятие Беларуси. Преподносится неверная информация, в том числе касающаяся экономики, – сказал он и назвал Беларусь экономически стабильной страной.
Альберт Сантин высказался о том, почему Беларусь стала мишенью для коллективного Запада:
– Сложилась негативная ситуация по отношению к Республике Беларусь. А сама страна, кстати, имеет стратегическое значение прежде всего с точки зрения санитарного кордона. Поэтому Беларусь находится в фокусе внимания иностранных государств. Она остается единственной экономически независимой страной, которую хотят захватить не экономически, а чтобы создать буфер перед Россией.
Генсек добавил, что у европейских политиков есть свое представление о так называемом капитализме и немного другое понимание мира. Поэтому они пытаются поменять тех людей и те страны, которые думают иначе. Они стремятся навязать свою собственную политику.
Обсуждая исключение Беларуси из Европейского вещательного союза, он также подчеркнул, что западные политики имеют другое представление о мире. Это Сатин назвал еще одним примером атаки в отношении белорусского государства.
Фото: tvr.by
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