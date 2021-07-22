Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Сапраўдныя каштоўнасці
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Сантин: Беларусь стала настоящей мишенью для коллективного Запада

Сантин: Беларусь стала настоящей мишенью для коллективного Запада

Беларусь стала настоящей мишенью для коллективного Запада: попытки мятежа, информационные вбросы и санкции – это лишь элементы гибридной атаки. Своим мнением об этом поделился генеральный секретарь ЦК Компартии Комитетов Каталонии Альберт Сантин в эфире программы "Панорама" на "Беларусь 1".


– В европейской прессе действительно немного неправильное восприятие Беларуси. Преподносится неверная информация, в том числе касающаяся экономики, – сказал он и назвал Беларусь экономически стабильной страной. 

Альберт Сантин высказался о том, почему Беларусь стала мишенью для коллективного Запада:

– Сложилась негативная ситуация по отношению к Республике Беларусь. А сама страна, кстати, имеет стратегическое значение прежде всего с точки зрения санитарного кордона. Поэтому Беларусь находится в фокусе внимания иностранных государств. Она остается единственной экономически независимой страной, которую хотят захватить не экономически, а чтобы создать буфер перед Россией. 

Генсек добавил, что у европейских политиков есть свое представление о так называемом капитализме и немного другое понимание мира. Поэтому они пытаются поменять тех людей и те страны, которые думают иначе. Они стремятся навязать свою собственную политику. 

Обсуждая исключение Беларуси из Европейского вещательного союза, он также подчеркнул, что западные политики имеют другое представление о мире. Это Сатин назвал еще одним примером атаки в отношении белорусского государства. 

Фото: tvr.by
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В российской деревне построили дом-трубу
Милиционер спас тонущего на Цнянском водохранилище ребенка
Петришенко: социальная безопасность и благополучие граждан – главные ориентиры государства
МИД РФ: беглая белорусская оппозиция делает все для раскачки ситуации в Беларуси
Петришенко: За последнее время мы стали свидетелями неоднократных информационных атак на нашу страну
БУТБ предложила белорусским диппредставительствам сотрудничество по развитию экспорта товаров
Фотофакт. Лето в гранд-каньоне на реке Хуанхэ
Петришенко: для белорусов внутренний туризм в настоящее время выгоден
Петришенко: для многих владельцев бизнеса и руководителей организаций пандемия стала стимулом перестроить свою работу
Петришенко: в стране ведется разработка государственной программы патриотического воспитания населения
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Вершители судеб
Кудин передан российской стороной и доставлен в Беларусь – Генпрокуратура
В Сочи закрыли все пляжи из-за надвигающихся ливней
В Гродненской области появился комбайнер-тысячник
Петришенко: этап централизованного тестирования прошел в спокойной обстановке
Стало известно, чем занимается Михаил Ефремов в колонии
Mercedes-Benz планирует полностью перейти на электрокары в 2025 году
Сантин: Беларусь стала настоящей мишенью для коллективного Запада
Собираемся в лес: какую одежду выбрать, что взять собой и как вести себя, если заблудился
Токио, теннис, жара. В НОК рассказали, как прошли контрольные тренировки белорусских спортсменов перед стартом Олимпиады
Раскрыта внешность обновленного BMW 3-Series
мнение
Михаил КУЧКО
Хоть кол на голове теши
Ливерпуль исключили из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО
И все – на спортплощадке. Побывали на улице Молодежной в агрогородке Головачи Гродненского района
КГК Гомельской области получил более 30 обращений из-за грязной воды в жилых домах
Представитель «Талибана» заявил, что движение контролирует 90% границы Афганистана
Врач объяснил, почему у ребенка может возникнуть острый гастрит
Выяснилось, что кавалер подброшенной в Каменецкий военкомат медали «За отвагу» погиб при освобождении райцентра
Фотофакт. Татьяна Климович на тренировке накануне выступления на Олимпиаде
Литовский блогер: волну мигрантов сдерживали белорусские правоохранители, поэтому до Литвы просачивались единичные группы
В России зарегистрировали новую тест-систему для выявления штаммов коронавируса. Она сможет находить «Дельту»
«Все свои – рядом»: для наркоманов в ремиссии прошел летний терапевтический кемпинг «ЦЗМ Беларусь – 2021»
мнение
Всеволод ШИМОВ
Куда дуют ветры с Острова свободы
В Токио за день до Олимпийских игр побит суточный рекорд по заболеваемости COVID-19
Сенатор Гедич о фильме «Страна для жести»: обыватели не очень искушены в политических баталиях, поэтому, возможно, не разбираются в намерениях людей, которые выдают себя за поборников чести и правды
Смерч в Черном море: огромный водяной столб прошел рядом с берегом в Сочи
Министра российского региона на турбазе избили неизвестные – он в коме
В Беларуси к 2030 году будет создан республиканский фонд хранения радиоактивных отходов
Азербайджан продлил особый карантинный режим до 1 сентября
Семь утонувших детей – и это только за неделю. Как избежать трагедии на водоемах?
Участники студенческого отряда «Нархоз» БГЭУ – об эмоциях после первой примерки бойцовки, планах на лето и задачах командира
Министр экономики рассказал подробности планируемой корректировки законодательства о создании и деятельности холдингов
С лаймом, бананом и какао: топ-7 самых вкусных и полезных летних смузи
мнение
Виктория КОХНО
Не ищите запасной выход
Министр финансов рассказал подробности о предложениях в сфере налогообложения предпринимательской деятельности
«Простите, нарушил». С сотрудниками Госавтоинспекции Минской области ловили на дорогах мотоциклистов-лихачей
«С вузом определились в 10-м классе». Кто и на какие специальности подавал документы в первый день приемной кампании
Авторы