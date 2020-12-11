Санкции в условиях пандемии фактически убивают людей – ООН

Специальный докладчик ООН Алена Духан считает, что в условиях пандемии COVID-19 ограничения фактически убивают людей, сообщает Центр новостей ООН.
Односторонние санкции затронули около 20% государств - членов ООН. Во многих из них наблюдаются конфликты и разруха. Многие из них охвачены конфликтами и разрухой.
Государства под санкциями так или иначе сталкиваются с дефицитом воды, мыла, масок, продуктов питания, медикаментов и ощущают нехватку медицинского оборудования, топлива, необходимого для доставки важных товаров и нормального функционирования больниц.
- Гуманитарные организации считают, что односторонние санкции препятствуют доставке помощи, в том числе лекарств, медицинского оборудования, защитных комплектов, продуктов питания и других необходимых товаров, - обозначила Алена Духан.
Она отметила, что существующий санкционный режим – запутанный и сложный. В период пандемии принимаются решения о смягчении санкций и об исключении определенных товаров из санкционного режима. Однако эти исключения, вызванные гуманитарными соображениями, оказываются неэффективными и недостаточными.
Специальный докладчик провела консультации с экспертами ведущих международных гуманитарных организаций и на основе обсуждений составила рекомендации о том, как в период пандемии преодолеть барьеры при закупках и поставках лекарств, медицинского оборудования и продовольствия в страны, на которые наложены санкции.
В рекомендации включен призыв к правительствам не увеличивать санкции в период распространения коронавируса и принимать больше исключений из санкционного режима. При этом, эти исключения должны быть простыми и понятными, чтобы избежать бюрократических проволочек при поставках товаров в рамках гуманитарной помощи. Эксперт считает, что исключения из санкций должны распространяться на все товары, необходимые для борьбы с коронавирусом.
Алена Духан призвала все государства помнить, что спасение людей во время пандемии - важнейший приоритет, которым нельзя пренебрегать ни при каких обстоятельствах.
Фото: БЕЛТА
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Санкции в условиях пандемии фактически убивают людей – ООН
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