Санкции болезненно действуют короткое время, потом человек и государство адаптируются к этому – Левандовский

Так высказался в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ блогер и политолог Олег Левандовский.
Гость программы отметил, что попыток расшатать режим в Беларуси уже не наблюдается.
– Санкции – это еще один эксперимент, попытка придумать то, что можно выдать за форму протеста. Это близорукая политика Европы: любые санкции приближают нас к интеграции с Россией, – обратил внимание он.
Олег Левандовский добавил, что чаще всего санкции не приводят к переменам.
– Санкции болезненно действуют лишь на протяжении короткого времени. Потом человек и государство адаптируются к этому и привыкают, – отметил он.
Фото: скриншот