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  2. Санкции болезненно действуют короткое время, потом человек и государство адаптируются к этому – Левандовский

Санкции болезненно действуют короткое время, потом человек и государство адаптируются к этому – Левандовский

Так высказался в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ блогер и политолог Олег Левандовский.


Гость программы отметил, что попыток расшатать режим в Беларуси уже не наблюдается.

– Санкции – это еще один эксперимент, попытка придумать то, что можно выдать за форму протеста.  Это близорукая политика Европы: любые санкции приближают нас к интеграции с Россией, – обратил внимание он.  

Олег Левандовский добавил, что чаще всего санкции не приводят к переменам.

– Санкции болезненно действуют лишь на протяжении короткого времени. Потом человек и государство адаптируются к этому и привыкают, – отметил он. 

Фото: скриншот
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