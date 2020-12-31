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  2. Санкт-Петербургский квартал Минска в 2022 году примет новоселов

Санкт-Петербургский квартал Минска в 2022 году примет новоселов

Санкт-Петербургский квартал возводится в Московском районе белорусской столицы. В 2022 году он примет новоселов из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом заявила журналистам глава администрации Московского района г. Минска Татьяна Колядко после вручения ей медали «За трудовые заслуги». Торжественная церемония прошла сегодня в Совете Республики.
  По словам главы районной администрации, в Московском районе белорусской столицы сосредоточено более 20 тысяч субъектов хозяйствования:

- 15 процентов от всех работающих в Минске трудятся в Московском районе. Так что высокая награда - большая заслуга каждого работника, который своим профессионализмом, отношением к труду обеспечивает развитие нашего молодого и динамично развивающегося района. Хотя уходящий год был не простым, но в экономическом плане все доведенные нам показатели обеспечены. Во внешнеэкономической деятельности мы работаем более чем с 70 странами, освоили 12 новых рынков. В развитие Московского района привлекаются прямые инвестиции, и уже в январе 2021 года, например, состоится открытие построенного на средства российских инвесторов нового физкультурно-оздоровительного центра на проспекте Дзержинского. А в уходящем году у нас открыты два детсадика - в микрорайонах Брилевичи и Михалово, в пешей досягаемости от жилых домов, что очень удобно для многодетных семей.

Татьяна Колядко сообщила также, что в 2020 году в Московском районе началось строительство Санкт-Петербургского квартала:

- Оно получит продолжение в 2021 году, а в 2022-м мы уже будем принимать новоселов. В основном это все будет строиться для категории нуждающихся граждан. Большое внимание уделяется и для многодетный семей. Около 600 таких семей в уходящем году получили жилье.

Санкт-Петербургский квартал в Минске возводится на месте частного сектора в районе улицы Семашко. На внутриквартальной территории планируется построить два дома в крупнопанельных конструкциях и один каркасно-блочный по индивидуальному проекту - всего около 63 тысяч кв. м жилья. Свою концепцию специалисты петербургского архитектурного бюро «Студия 17» назвали «Петровские верфи». Красно-коричневые трехсекционные корпуса, которые вырастут вдоль улицы Семашко, символизируют корабли, а белые двухсекционные - паруса на ветру. Разноэтажных домов-кораблей и домов-парусов будет по четыре. Доминантой среди них станет высотный односекционный дом-маяк. Вместе их объединит пешеходная зона с лесенками и пандусами, мелкими декоративными бассейнами, небольшими кафе и магазинчиками - по образу и подобию петербургской гранитной набережной.



Заказчиком по строительству домов выступает государственное предприятие УКС «Запад». Аналогичный Минский квартал будет возведен в городе на Неве.

osipov@sb.by

 фото: администрация Московского района г. Минска и УКС «Запад»
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