Санкт-Петербургский квартал Минска в 2022 году примет новоселов



фото: администрация Московского района г. Минска и УКС «Запад»

По словам главы районной администрации, в Московском районе белорусской столицы сосредоточено более 20 тысяч субъектов хозяйствования:Татьяна Колядко сообщила также, что в 2020 году в Московском районе началось строительство Санкт-Петербургского квартала:Санкт-Петербургский квартал в Минске возводится на месте частного сектора в районе улицы Семашко. На внутриквартальной территории планируется построить два дома в крупнопанельных конструкциях и один каркасно-блочный по индивидуальному проекту - всего около 63 тысяч кв. м жилья. Свою концепцию специалисты петербургского архитектурного бюро «Студия 17» назвали «Петровские верфи». Красно-коричневые трехсекционные корпуса, которые вырастут вдоль улицы Семашко, символизируют корабли, а белые двухсекционные - паруса на ветру. Разноэтажных домов-кораблей и домов-парусов будет по четыре. Доминантой среди них станет высотный односекционный дом-маяк. Вместе их объединит пешеходная зона с лесенками и пандусами, мелкими декоративными бассейнами, небольшими кафе и магазинчиками - по образу и подобию петербургской гранитной набережной.Заказчиком по строительству домов выступает государственное предприятие УКС «Запад». Аналогичный Минский квартал будет возведен в городе на Неве.