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Санэпидслужба призывает родителей проявлять бдительность при выборе изделий для ухода за детьми

Безопасными считаются изделия по уходу за детьми, прошедшие испытания и имеющие соответствующие документы, сообщает Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.


– Добросовестные продавцы всегда могут подтвердить качество и безопасность продаваемой продукции соответствующими документами, – проинформировали в отделении надзора и контроля за гигиенической безопасностью товаров Могилевского областного ЦГЭиОЗ. – Изделия для ухода за детьми, выпущенные на территории Евразийского экономического союза, должны иметь документ, подтверждающий соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011). Получить такой документ можно после проведения целого ряда испытаний и экспертиз.

К продукции для ухода за детьми относятся соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные и массажеры для десен. Специалисты центра рассказали, в чем заключается суть испытаний:

– Большинство детских товаров продаются в индивидуальных упаковках. Соответственно, при покупке их нельзя ни понюхать, ни попробовать на зуб, как зачастую любят делать малыши. В лаборатории изделия для ухода за детьми исследуют на органолептические показатели в естественных условиях и в модельной среде, то есть создают такие условия, которым изделие подвергается при активной эксплуатации. Проще говоря, при воздействии на соску-пустышку модельной среды может появиться запах и привкус, которых нет при обычных условиях, что оценивается экспертами аккредитованных лабораторий.

После прохождения органолептических испытаний изделия для ухода за детьми, в зависимости от вида, проходят испытания по показателям химической, микробиологической и механической безопасности, определяются индекс токсичности или местное раздражающее действие на кожные покровы и слизистые. Для изделий санитарно-гигиенических из резины, предназначенных для ухода за детьми, определяется устойчивость к 5-кратной дезинфекции. Посуда и столовые приборы проходят проверку качества еще и на термостойкость.

– Весь комплекс испытаний в зависимости от состава и назначения изделия определяет эксперт, – уточнили в центре. – Продукция, соответствующая требованиям ТР ТС 007/2011, получает документ об оценке соответствия в форме свидетельства о государственной регистрации с последующим декларированием, декларации о соответствии либо сертификата соответствия.

Чтобы быть уверенными в безопасном выборе продукции для своего ребенка, родителям рекомендуется начинать покупку с просьбы к продавцу показать документы, подтверждающие качество и безопасность товара. Если документов нет, следует воздержаться от покупки. Не следует приобретать продукцию для малышей в местах несанкционированной торговли. Рекомендуется обращать внимание на изготовителя: известные бренды проводят много исследований и испытаний, их продукция сертифицирована, такие компании всегда дорожат своей репутаций и предупреждают выпуск некачественной продукции тем, что следят за качеством исходного сырья.

Фото: pixabay.com
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