Санэпидслужба призывает автовладельцев ответственно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости

Санитарно-эпидемиологическая служба призывает автомобилистов приобретать стеклоомывающую жидкость только в установленных местах торговли и требовать у продавца подтверждения качества продукции.
– Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств, т. е. поверхностно-активных веществ (ПАВ), ароматизаторов, красителей, – говорится в сообщении заместителя главного врача Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ларисы Зинкевич на сайте организации. – В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли. Изопропиловый спирт разрешен к использованию при производстве данной продукции. Он имеет неприятный резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, однако этот спирт не токсичен для человека. Но нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт – он обладает слабым запахом, не отличимым от этилового спирта, дешев и хорошо очищает стекла. Однако метиловый спирт (метанол) – сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз.
По данным медиков, метанол может стать причиной острых отравлений со смертельным исходом даже при вдыхании его в течение продолжительного времени, проникновении в организм через большой участок неповрежденной кожи, случайном заглатывании. Его действие на организм начинает проявляться головокружением, повышенным слюнотечением в связи с раздражением слизистых оболочек ротовой полости, кашле при раздражении верхних дыхательных путей, болями в сердце и печени, снижением зрения – вплоть до слепоты при употреблении 5–10 граммов, кожными реакциями. При приеме внутрь метанол смертелен для человека.
– Постановлением Главного государственного врача Республики Беларусь от 28 декабря 2018 года № 122 «Об утверждении гигиенического норматива» содержание метанола в низкозамерзающих стеклоомывающих жидкостях утверждено в концентрации не более 0,05 объемных %, – напомнила Лариса Зинкевич. – Данную продукцию следует приобретать только в установленных местах торговли. При покупке надо обращать внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.
Специалистами учреждений санитарно-эпидемиологической службы проводятся контрольные мероприятия по недопущению обращения небезопасной продукции, в том числе стеклоомывающих жидкостей, с проведением их лабораторных исследований.
Фото: БЕЛТА
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Санэпидслужба призывает автовладельцев ответственно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости
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