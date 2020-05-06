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Санэпидслужба предупредила жителей Беларуси о скорой активизации кусачих мошек

Жителям Беларуси нужно быть готовым к нападению активизирующихся весной кусачих мошек, сообщает Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.


Ежегодно с установлением теплой погоды нас беспокоят мошки. Вред, наносимый мошками организму человека и животных, проявляется в болезненных укусах и токсическом действии слюны, — напоминают специалисты. — Эти кровососы не только мешают выполнению сельхозработ, нарушают отдых, но и являются потенциальными переносчиками арбовирусных лихорадок.

В центре отмечают, что массовый вылет кровососущих мошек прогнозируется в первой-второй декадах мая при сохранении стабильной теплой погоды. Поэтому уже сейчас необходимо позаботится о своей защите от нападения гнуса, упредив тем самым возможные неблагоприятные последствия.

Мошки — это мелкие насекомые размером 2—6 мм. Самки питаются свежей кровью, чтобы обеспечить созревание яиц. Продолжительность жизни взрослой особи составляет около 1 месяца.

Мошки нападают только на открытом воздухе и только в светлое время суток, особенно в жаркие солнечные дни, в утренние часы и вечером перед заходом солнца, — констатируют специалисты санэпидслужбы. — Наибольшую активность они проявляют перед дождем и в пасмурную погоду, в сумерки и ночью их активность исчезает полностью. Нападая на человека, мошки долго отыскивает место для укуса, часто проникает под одежду, заползают в глаза, уши, рот и нос.

Опухоль от укуса мошек гораздо больше, чем от укуса комара, соответственно, и боль тоже. Усугубляет ситуацию то, что слюна мошек ядовита, и в течение нескольких минут развивается отек, покраснение, жжение и зуд. При многочисленных укусах повышается температура тела, появляются признаки общего отравления.

Особое внимание следует уделять при укусе мошками голеней и щиколоток, — подчеркивают в санэпидслужбе. — В этих местах отек может не сходить несколько недель, что может стать причиной нарушения кровообращения в этой области и спровоцировать возникновение болезней сосудов. Во избежание проявления аллергических реакций, после укуса лучше принять антигистаминный препарат. Даже при отсутствии явных проявлений аллергии он заметно снизит покраснение и зуд. В случае возникновения общей аллергической реакции на укусы мошек следует обязательно обратиться к врачу.

Чтобы избежать укусов мошек, специалисты советуют исключить, по возможности, пребывание вблизи водоемов, где наблюдается наибольшее скопление этих насекомых, надевать защитную одежду, максимально прикрывающую открытые участки тела, использовать репелленты — средства, отпугивающие насекомых — в виде кремов, эмульсий, лосьонов и гелей, которые можно наносить на одежду и открытые участки тела, избегая попадания препарата на слизистые рта, глаз, носа, поврежденные участки кожи.

Из народных средств защиты от мошек эксперты рекомендуют любой одеколон с добавлением нескольких капель валерианы, гвоздичного, лавандового или анисового масла, смесь растительного масла, 9% уксусной кислоты и шампуня в равных пропорциях либо водный раствор кристаллического ванилина (не ванильного сахара). Как средство профилактики и для снятия токсического действия поможет вьетнамский бальзам «Золотая звезда».

Фото: pixabay


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