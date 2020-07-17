Санэпидслужба обновила данные о состоянии пляжей: 13 зон рекреации категорически не рекомендуются для купания

Специалистами санитарно-эпидемиологической службы в период с 10 по 17 июля года проведены обследования 360 зон рекреации, на 58 (16,1%) из них установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

По результатам оценки зон рекреации выдано 44 рекомендации для устранения выявленных недостатков, направлено 36 писем в местные исполнительные органы и ведомства.

– Проведены лабораторные исследования 834 проб воды, – проинформировали в РЦГЭиОЗ. – Из них не соответствовала установленным гигиеническим нормативам 41 проба по санитарно-химическим показателям, 41 проба по микробиологическим показателям. По состоянию на 17 июля территориальными учреждениями государственного санитарного надзора в связи с несоответствием показателей безопасности воды поверхностных водных объектов нормативным требованиям внесены местным исполнительным и распорядительным органам, субъектам хозяйствования, в ведении которых находятся зоны рекреации, предложения по ограничению и запрету купания.

Предложения по ограничению купания детей касаются 11 зон рекреации:

· Брестская область: пляж на р. Лесная в г. Каменец; место купания на р. Горынь в п. Речица, Столинский район; центральный пляж озера Луковское, Малоритский район.

· Гомельская область: пляж «Каскад-2» по ул. П. Бровки (со стороны ул. Свиридова) Центрального района г. Гомеля; пляж «Западный» Советского района г. Гомеля.

· Минск: пляж № 1 водохранилища «Цнянское»; пляжи №№ 3, 4 водохранилища «Криница»; пляжи №№ 6, 7, 8 водохранилища «Дрозды».

Предложения по ограничению купания детей и взрослых затронули девять зон рекреации:

· Витебская область: пляж р. Днепр по ул. В.Короткевича в г. Орше; пляж р. Днепр по ул. Г.Семенова в г. Орше.

· Гомельская область: пляж «Озерный» Железнодорожного района г. Гомеля; пляж «Каскад-1» по ул. П. Бровки (со стороны ул. Каменщикова) Центрального района г. Гомеля; пляж на р. Днепр в парке культуры и отдыха «Приднепровский» КЖУП «Уником» Жлобинского района; городской пляж № 1 по ул. Набережная в г. Добруше; городской пляж № 2 по ул. Кооперативная в г. Добруше.

· Могилевская область: пляж на р. Днепр аг. Полыковичи Могилевского района; зона отдыха на р. Ольса у городской бани, г. Кличев.

Запрет купания рекомендован на 13 зонах рекреации:

· Брестская область: пляж на р. Копанец в заливе «Ольховка» г. Столин; место купания на озере д. Нечатово, Столинский район; место купания на карьере у дачных участков возле аг. Глинка, Столинский район.

· Гомельская область: городской пруд ГП «Калинковичское ПМС» в г. Калинковичи.

· Гродненская область: пруд в г. Щучин Щучинского РУП ЖКХ.

· Минская область: Дубровское водохранилище ГП «Жилищник Минщины» Минского района.

· Могилевская область: городской пляж на р. Днепр, г.Могилев; пляж на Гребеневском водохранилище, г. Могилев; пляж озера д. Вильчицы Могилевского района; пляж на городском озере по ул. Молодежная, г. Славгород; городской пляж на правобережье р. Днепр, г. Шклов.

· Минск: пляж № 8 водохранилища «Заславское»; пляж № 5 водохранилища «Дрозды».