Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.4
EUR: 2.73
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Санэпидслужба обновила данные о состоянии пляжей: 13 зон рекреации категорически не рекомендуются для купания

Санэпидслужба обновила данные о состоянии пляжей: 13 зон рекреации категорически не рекомендуются для купания

Специалистами санитарно-эпидемиологической службы в период с 10 по 17 июля года проведены обследования 360 зон рекреации, на 58 (16,1%) из них установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

По результатам оценки зон рекреации выдано 44 рекомендации для устранения выявленных недостатков, направлено 36 писем в местные исполнительные органы и ведомства.

– Проведены лабораторные исследования 834 проб воды, – проинформировали в РЦГЭиОЗ. – Из них не соответствовала установленным гигиеническим нормативам 41 проба по санитарно-химическим показателям, 41 проба по микробиологическим показателям. По состоянию на 17 июля территориальными учреждениями государственного санитарного надзора в связи с несоответствием показателей безопасности воды поверхностных водных объектов нормативным требованиям внесены местным исполнительным и распорядительным органам, субъектам хозяйствования, в ведении которых находятся зоны рекреации, предложения по ограничению и запрету купания.

Предложения по ограничению купания детей касаются 11 зон рекреации:

·         Брестская область: пляж на р. Лесная в г. Каменец; место купания на р. Горынь в п. Речица, Столинский район; центральный пляж озера Луковское, Малоритский район.

·         Гомельская область: пляж «Каскад-2» по ул. П. Бровки (со стороны ул. Свиридова) Центрального района г. Гомеля; пляж «Западный» Советского района г. Гомеля.

·         Минск: пляж № 1 водохранилища «Цнянское»; пляжи №№ 3, 4 водохранилища «Криница»; пляжи №№ 6, 7, 8 водохранилища «Дрозды».

Предложения по ограничению купания детей и взрослых затронули девять зон рекреации:

·         Витебская область: пляж р. Днепр по ул. В.Короткевича в г. Орше; пляж р. Днепр по ул. Г.Семенова в г. Орше.

·         Гомельская область: пляж «Озерный» Железнодорожного района г. Гомеля; пляж «Каскад-1» по ул. П. Бровки (со стороны ул. Каменщикова) Центрального района г. Гомеля; пляж на р. Днепр в парке культуры и отдыха «Приднепровский» КЖУП «Уником» Жлобинского района; городской пляж № 1 по ул. Набережная в г. Добруше; городской пляж № 2 по ул. Кооперативная в г. Добруше.

·         Могилевская область: пляж на р. Днепр аг. Полыковичи Могилевского района; зона отдыха на р. Ольса у городской бани, г. Кличев.

Запрет купания рекомендован на 13 зонах рекреации:

·         Брестская область: пляж на р. Копанец в заливе «Ольховка» г. Столин; место купания на озере д. Нечатово, Столинский район; место купания на карьере у дачных участков возле аг. Глинка, Столинский район.

·         Гомельская область: городской пруд ГП «Калинковичское ПМС» в г. Калинковичи.

·         Гродненская область: пруд в г. Щучин Щучинского РУП ЖКХ.

·         Минская область: Дубровское водохранилище ГП «Жилищник Минщины» Минского района.

·         Могилевская область: городской пляж на р. Днепр, г.Могилев; пляж на Гребеневском водохранилище, г. Могилев; пляж озера д. Вильчицы Могилевского района; пляж на городском озере по ул. Молодежная, г. Славгород; городской пляж на правобережье р. Днепр, г. Шклов.

·         Минск: пляж № 8 водохранилища «Заславское»; пляж № 5 водохранилища «Дрозды».

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
В городе Комрат открылся офис Почетного консула Беларуси
В Березе открылось обновленное здание районного суда
В Гомеле введен в эксплуатацию современный рентгенологический комплекс
Головченко: стратегию развития евразийской интеграции до 2025 года подпишут осенью
Объем промпроизводства "БЕЛДЖИ" в первом полугодии вырос на 11,3%
При обрушении здания в Мумбаи погибло около 10 человек
На торгах 17 июля белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
Беларусь позиционируется в мире как донор региональной безопасности и независимое государство, выстраивающее сотрудничество на равноправной основе
Футболист «Энергетика-БГУ» Умаров перейдет в БАТЭ
Для лечения пациентов с коронавирусом в Минске пока используются четыре больницы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Все внизу
В Минэкономики рассказали, сколько субъектов хозяйствования воспользовались налоговыми льготами и преференциями по Указу Президента № 143
COVID-19 повлиял на бесконтактные платежи
Карпенко: в Беларуси приняты меры по повышению качества и доступности образования
Тридцать спектаклей претендуют на «Национальную театральную премию»
Медицинские учреждения в полном объеме обеспечены лекарствами, средствами защиты и специальной техникой для лечения Covid-19
Санэпидслужба обновила данные о состоянии пляжей: 13 зон рекреации категорически не рекомендуются для купания
В Беларуси выздоровели 57 370 пациентов с COVID-19
Что делать, если хаусмастер не возвращает аванс и не выполняет оговоренную работу
Каковы перспективы использования световой энергии в Беларуси?
Поддержка многодетности: чего удалось достичь и в каком направлении двигаться дальше
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пусть что-нибудь скажет твоя жена, и я скажу тебе, кто ты
В этом году отмечается 120-летие со дня рождения Владимира Дубовки
Майк Тайсон проведет боксерский поединок с большой белой акулой
Благодарность Президента вручена коллективу СПК «Свислочь» из Гродненского района
Костевич рассказала о важном шаге в развитии инклюзивного туризма
В новом интерактивном музее истории Гродно планируют выставить скелет мамонта
Снопков провел прием граждан в Буда-Кошелево
Исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося кинорежиссера Геннадия Полоки, снимавшего в Минске
Как устроен рынок поддельной парфюмерии
Что нужно знать про синдром Шерешевского-Тернера
Григорий Рапота: такой праздник, как «Славянский базар», должен был состояться
мнение
Юрий ТЕРЕХ
Вы - уголь в топку революции
Грузия приступит к восстановлению международного авиасообщения с 2 августа
Мотоцикл и автомобиль столкнулись на МКАД
В Гомеле столкнулись девять авто
Жалоба Цепкало на решение ЦИК поступила в суд только сегодня
Макей обсудил с временной поверенной в делах США отношения двух стран
Фестиваль «Наш Грюнвальд» в Дудутках пройдет в конце августа
Минэнерго: Беларусь ведет переговоры с "Газпромом" об уменьшении цены на газ в 2020–2021 годах
«Рух» против БАТЭ – один из главных матчей выходных
Профессор Владимир Мельник: позиция руководства нашей страны выверена многовековой историей белорусского народа
От забега до кибертурнира: чем заняться в День молодежи на «Славянском базаре в Витебске»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не хочу
Кабинет компьютерной томографии открылся в 5-й горбольнице Минска
Бюджет на семь лет планируют согласовать на саммите глав государств и правительств ЕС в Брюсселе
В Минске проходит заседание Евразийского межправительственного совета
Авторы
СКАНИРУЙТЕ