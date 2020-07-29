Санэпидслужба Минска проверила качество питьевой воды в Московском и Фрунзенском районах

Как информировали в санитарно-эпидемиологической службе Минска, 28 июля был поврежден водовод диаметром 900 мм при производстве работ строительной организацией СУ-72 «Трест 15». Столичная санэпидслужба в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения провела отборы проб питьевой воды в распределительной сети Московского и Фрунзенского районов Минска. Это сделали после локализации повреждения районами по эксплуатации водопроводных сетей № 3 и 4 производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал».Всего было взято 14 проб питьевой воды на вводах в жилые дома и объекты социального назначения. По итогам лабораторных исследований по микробиологическим и санитарно-химическим показателям отобранные пробы питьевой воды соответствуют требованиям Санитарных правил и норм 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10-124 РБ 99».