Санэпидслужба дала рекомендации по выбору сладких новогодних подарков

Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья озвучил критерии, которым должны соответствовать сладкие новогодние подарки – как приобретенные в местах организованной торговли, так и сформированные самостоятельно.
– При выборе готового сладкого подарка помните, что на упаковке и маркировке должно быть указано наименование, состав, количество единиц, дата изготовления, срок годности, условия хранения пищевой продукции, наименование и место нахождения изготовителя (упаковщика), – проинформировала заведующая отделением гигиены питания Мария Руфкина. –Срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту, входящему в состав сладкого набора. Хранить подарок необходимо при температуре, указанной изготовителем, иначе из-за нарушений условий хранения шоколад может покрыться белым налетом. Продавец по требованию потребителя обязан предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность всех составляющих компонентов подарка.
По словам специалиста, также следует обратить внимание на присутствие в составе компонентов, не рекомендуемых для питания детей: это ядро абрикосовой косточки и арахис. Они являются потенциальными аллергенами. Под запретом также карамель, в том числе леденцовая, и другие кондитерские изделия, содержащие алкоголь в количестве более 0,5% этанола.
– В составе не должны присутствовать усилители вкуса и аромата, консерванты Е200 – сорбиновая кислота, Е202 – сорбат калия, Е210 – бензойная кислота, Е249 – нитрит калия, синтетические красители, ароматизаторы, идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе, – отметила Мария Руфкина.
Эксперт убеждена, что при выборе подарка следует отдавать предпочтение лишь тем наборам, которые будут содержать минимум пищевых добавок, консервантов, насыщенных жиров (животные жиры, маргарин) и масел (трансжиров): шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), вафли, пряники, печенье (бисквитное, галетное), мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад. В мармеладе и зефире большое содержание пектина, который полезен для пищеварения.
За разъяснениями по вопросам безопасности сладких новогодних подарков можно обратиться в территориальные центры гигиены и эпидемиологии, подытожила представитель Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Фото: pixabay.com
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Санэпидслужба дала рекомендации по выбору сладких новогодних подарков
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