Сане переходит из «Манчестер Сити» в «Баварию»

Мюнхенская «Бавария» согласовала с «Манчестер Сити» переход полузащитника Леруа Сане, сообщили в пресс-службе немецкого клуба.





Соглашение с 24-летним немецким футболистом рассчитано до 30 июня 2025 года. Ожидается, что Сане присоединится к «Баварии» на следующей неделе.

«Я хочу выиграть как можно больше титулов с «Баварией», особенно я хочу победить в Лиге чемпионов», — заявил Сане. Он отметил, что знаком с главным тренером «Баварии» Хансом-Дитером Фликом по работе в молодежной сборной, передает ТАСС. По словам футболиста, у них были отличные отношения.

За «Манчестер Сити» Сане выступал с 2016 года, став двукратным чемпионом Англии. До отъезда в Англию защищал цвета «Шальке».

В 2015 году дебютировал в составе сборной Германии. За национальную команду провел 21 матч, забив пять голов.

Фото: instagram.com/leroysane19





