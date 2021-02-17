Санду заявила, что будет исключительно мирно решать приднестровский конфликт

– рассказала о деталях встречи Санду.Также молдавский лидер уточнила, что обсудила с Линде и другие проблемные вопросы, касающиеся Приднестровья. Например, ситуацию с коронавирусом в регионе.Напомним, в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ (в качестве посредников), Евросоюз и США (как наблюдатели).