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Санду заявила, что будет исключительно мирно решать приднестровский конфликт

Президент Молдовы Майя Санду на встрече с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде сказала, что будет искать исключительно мирные пути решения конфликта в Приднестровье. Об этом пишет РИА Новости.


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– Я подчеркнула решимость найти исключительно мирные пути сближения двух берегов, а также тот факт, что жители левого берега Днестра являются полноправными гражданами Молдовы, – рассказала о деталях встречи Санду.

Также молдавский лидер уточнила, что обсудила с Линде и другие проблемные вопросы, касающиеся Приднестровья. Например, ситуацию с коронавирусом в регионе.

Напомним, в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ (в качестве посредников), Евросоюз и США (как наблюдатели).
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Фото: РЕЙТЕР
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