Избранный президент Молдовы Майя Санду также заявила о необходимости заменить миротворческую операцию гражданской миссией под эгидой ОБСЕ, пишет ТАСС.
«В Приднестровье находится оперативная группа войск Российской Федерации, в отношении которой никогда не было договоренностей со стороны Молдовы. Поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории нашей страны», – подчеркнула Санду на пресс-конференции 30 ноября.
Она добавила, что намерена продолжить обсуждение этого вопроса с российскими властями. «В прошлом году к нам приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, он говорил о том, что Россия готова помочь в утилизации оружия».
Также Майя Санду считает, что необходимо преобразовать миротворческую операцию в Приднестровье. «В связи с тем, что опасности вооруженных столкновений давно нет, позиция молдавской стороны заключается в том, что эта миротворческая операция должна быть трансформирована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ», – сказала она.
Напомним, российских военных ввели в регион в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова. Солдаты в том числе охраняют склады в селе Колбасна с более чем 20 тысячами боеприпасов. Их начали вывозить и утилизировать в начале 2000-х, но процесс вскоре прервался. Возобновить утилизацию Шойгу предложил в 2019 году.
В дополнение к вышесказанному: Санду заявила о планах на активизацию переговоров по Приднестровью в формате «пять плюс два». В это понятие входят представители сторон, посредников и наблюдателей – Молдовы, Приднестровья, ОБСЕ, России, Украины, ЕС и США.
Фото: ТАСС
Опубликовано:
651
Санду выступила за вывод российских войск с территории Приднестровья
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter