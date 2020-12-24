Церемония инаугурации состоялась сегодня, 24 декабря. Избранный президент Майя Санту принесла присягу на конституции, передает ТАСС.
«Клянусь отдавать все свои силы и умения во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы», – зачитала текст присяги Санду.
Президент поблагодарила избирателей за поддержку и высказалась за роспуск парламента, а также организацию досрочных выборов без формирования временного правительства после отставки кабинета Иона Кику.
«Досрочные выборы [в парламент] – это единственная возможность очистить законодательный орган и выйти из тупика. В действующем парламенте нет 51 депутата, которые поддержат народное правительство. Других вариантов нет», – заявила она.
Напомним, вчера, 23 декабря, Ион Кику заявил о своем решении сложить полномочия, чтобы ускорить процедуру обновления состава правительство и парламента.
Фото: ТАСС
Опубликовано:
739
Санду вступила в должность президента Молдовы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter