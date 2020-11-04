Мероприятие проведут на нейтральной территории в преддверии второго тура президентских выборов Молдовы, пишет ТАСС.
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Поучаствовать в дебатах Майю Санду пригласил действующий глава государства Игорь Додон. Лидер партии "Действие и солидарность" согласилась и заявила о своем решении на брифинге 3 ноября.
«Мы примем участие в дебатах на нейтральной территории. Детали согласуют штабы», – уточнила она.
Напомним, президентские выборы в Молдове состоялись 1 ноября. По итогам первого тура Майя Санду обошла Игоря Додона, набрав 36% голосов. Впрочем, разрыв был минимальным: Додона поддержали 32% избирателей.
Так как ни один из кандидатов не набрал более 50%, в республике 15 ноября пройдет второй тур выборов. В нем будут участвовать лидеры первого – то есть Санду и Додон.
Фото: ТАСС
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Санду согласилась поучаствовать в предвыборных дебатах с Додоном
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