Санатории Могилевской области в 2020 году были загружены почти на 70%

Санатории Могилевской области в связи с пандемией COVID-19 были загружены почти на 70 процентов, в то время как по итогам 2019 года – на 88,1 процента, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
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– Санаторно-курортными и оздоровительными организациями Могилевской области за 2020 год было реализовано 30 086 путевок, в том числе иностранным гражданам – 2343, – проинформировали в центре. – Загрузка санаториев за 2020 год составила 69,7 процента.
В прошлом году санаторно-курортными организациями региона на укрепление материально-технической базы было направлено 1,669 миллиона рублей.
– Наибольшее количество средств в 2020 году на укрепление своей базы было направлено собственником санатория «Сосны» – ОАО «Могилевхимволокно»: 271,4 тысячи рублей, – отметили в центре. – Для здравницы была закуплена медицинская мебель для лечебных кабинетов, медоборудование, произведена модернизация кабинетов, а также частично заменена мебель в жилых корпусах и технологическое оборудование на кухне. Введены новые медицинские услуги по физиотерапии – индуктотермия, бесконтактный гидромассаж, сухая углекислая ванна «Реабокс», стоматологические терапевтические услуги. В 2020 году для профилактики болезней по инфекции COVID-19 были приобретены рециркуляторы воздуха, пульсоксиметр, тепловизоры, биметаллические термометры.
ОАО «Белшина», являющееся собственником санатория «Шинник», в 2020 году на укрепление материальной базы направило 60,6 тысячи рублей.
– В санатории выполнены текущие ремонты, приобретено новое медицинское оборудование: аппарат для карбокситерапии, для исследования зрения, аппарат электрохирургический «Фотек», импульсивной индукционной терапии и другие, – уточнили в центре. – Оборудован кабинет офтальмолога. Частично обновлен твердый и мягкий инвентарь.
Для выполнения задач по наиболее полному удовлетворению потребностей пациентов в комплексном высококачественном медобслуживании санаториями в минувшем году были разработаны и внедрены программы по лечению профильных заболеваний и ряду проблемных патологий, мини-спа-комплексы, комплексные целевые программы «Коррекция веса», «Антистресс», «Магия здоровья», «Дыхание – в радость», тур выходного дня «Счастливые выходные», диагностическая программа для женщин «Женское здоровье», «Здоровый позвоночник».
С целью улучшения эффективности работы и заполняемости здравниц, учитывая эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции, всеми санаторно-курортными организациями Могилевской области были разработаны лечебно-реабилитационные программы в рамках санаторно-курортного лечения взрослых и детей, перенесших пневмонию, ассоциированную с инфекцией COVID-19.
Фото из архива БЕЛТА
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Санатории Могилевской области в 2020 году были загружены почти на 70%
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