Обладатель титула "Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин установил новый рекорд, сдвинув 36-тонный самолет. Об этом сообщает РИА Новости.
Сначала мужчина провел спортивную тренировку, пообщался с журналистами на тему питания, а затем прикрепил себя тросами к самолету и отбуксировал его. Событие прошло в уфимском международном аэропорту, а рекорд зафиксировал главный арбитр и судья, президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.
Эльбрус Нигматуллин установил рекорд России по truck-pull-plane, отбуксировав самолет Boeing 737-500 весом 36 тонн на 25 метров за 44,58 секунды.
Спортсмен рассказал, что доволен результатом, который долгое время не мог получить на тренировках. Новый рекорд силач посвятил скончавшемуся градоначальнику Уфы Ульфату Мустафину.
Фото: РИА Новости
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Самый сильный человек России сдвинул самолет и установил рекорд
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