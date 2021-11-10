Самый полезный цитрусовый фрукт – рейтинг от нутрициолога

Один из лучших способов сохранить здоровье — регулярно есть цитрусовые. Это прекрасное лакомство для ваших вкусовых рецепторов и щедрая доза питательных веществ для организма. Специально для sb.by известный диетолог, нутрициолог, автор и соавтор нескольких книг по теме правильного питания Татьяна Елисеева составила рейтинг из семи лучших фруктов.



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7 причин есть больше цитрусовых

Татьяна Елисеева

фото из личного арх ива

Апельсины, лимоны, мандарины, лаймы, грейпфруты имеют относительно низкий гликемический индекс, поэтому не вызывают скачков сахара в крови и инсулина. Плоды также являются отличным источником витамина С, из-за чего спрос на них резко возрастает в сезон простуд. Они богаты и другими антиоксидантами, фолиевой кислотой, калием, пектином, не говоря уже о превосходном вкусе, что делает их отличным дополнением к здоровому питанию. Исследователи считают, что антиоксиданты в цитрусовых обладают самыми ценными свойствами:

1. Снижают риск инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний;

2. Нейтрализуют бактерии, грибки и помогают контролировать Helicobacter Pylori;

3. Защищают от загрязнений окружающей среды, уменьшают симптомы астмы;

4. Улучшают усвоение железа при приеме в виде добавок и из пищи;

5. Помогают иммунной системе бороться с микробами при простуде, гриппе;

6. Защищают от рака и обращают вспять повреждения, вызванные свободными радикалами;

7. Улучшают состояние кожи — борются с недостатками, вызванными УФ-излучением, морщинами, неровной текстурой.

Полезные соединения содержатся как в мякоти, так и в кожуре, которую важно тщательно вымыть независимо от того, собираетесь вы ее использовать или выбросить. Если этого не сделать, во время нарезки бактерии с поверхности попадут внутрь, на съедобную часть.

Топ-7 самых полезных цитрусовых

Лимон

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В кожуре плода больше витамина С, чем в мякоти. При этом в мякоти среднего очищенного лимона содержится 51% от его суточной нормы. Разница в том, что лимон вы вряд ли съедите целиком. Однако из него можно получить другие ценные соединения: гесперидин и диосмин для снижения холестерина, полифенолы для снижения веса, кислоту для предотвращения образования камней в почках, лимонен и нарингенин для защиты от рака.

Апельсин

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Мякоть фрукта среднего размера обеспечивает 117% дневной нормы аскорбиновой кислоты, а еще 18% рекомендуемой суточной нормы клетчатки. Она содержит флавоноиды и каротиноиды из класса антиоксидантов, которые снижают артериальное давление, улучшают состояние сердечно-сосудистой системы.



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В лайме диаметром 5 см 32% от рекомендуемой нормы витамина С. Другие содержащиеся в нем питательные вещества уменьшают жировые отложения в коронарных артериях, улучшают кровообращение, доставку кислорода и витаминов, минералов каждой клетке.

Грейпфрут

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Флавоноиды в грейпфрутах защищают от некоторых видов рака, воспалений и ожирения. Ученые предполагают, что соединения, называемые фуранокумаринами, поддерживают здоровье костей и предотвращают лейкемию, рак молочной железы и кожи.

Мандарин

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Ароматные плоды снижают риск заболеваний печени, закупорки артерий и инсулинорезистентности, которая связана с диабетом. Их сок обладает высокими противораковыми свойствами и предотвращает развитие онкологии у пациентов с гепатитом C.

Помело

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Самый крупный фрукт из класса цитрусовых весом чуть более 0,5 кг содержит 412% дневной нормы витамина С. Он нормализует пищеварение, повышает уровень энергии, снимает боль в горле. В его кожуре есть вещества, которые предупреждают распространение онкоклеток у пациентов с раком груди.

Клементин

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Гибрид апельсина и мандарина слаще собратьев, а в 74 г мякоти содержится 40% от ежедневных потребностей в аскорбиновой кислоте. В отличие от мандаринов, они не могут похвастаться большим содержанием витамина А, зато предотвращают анемию, улучшают обмен веществ и синтез коллагена.

Какой цитрусовый фрукт выбрать?

Все представители группы полезны, но апельсины лидируют по концентрации аскорбиновой кислоты и ценных соединений. Однако это не повод исключать из рациона остальные виды — у каждого пикантный аромат и уникальные вещества в составе. Лучше придерживаться разнообразного питания, чем концентрироваться на отдельных продуктах.

Вы можете наслаждаться разными цитрусами, добавляя их в детокс-воду, салат, к рыбе и мясным блюдам. Измельченную цедру можно использовать в качестве добавки к йогурту, каше, разным напиткам и горячим блюдам.

Спелые сочные фрукты подарят невероятный аромат любому блюду, чувство бодрости и поднимут настроение!

Рецепт от eda.sb.by

• Печенье - 250 г

• Сливочное масло - 120 г

• Апельсиновый сок - 150 мл

• Мягкий творог - 500 г

• Сахар - 2 столовые ложки

• Сливки - 35%-ные200 мл

• Мандарины - 600 г

• Апельсиновый ликер - 3 столовые ложки

• Сушеная клюква - 50 г

• Сахарная пудра - 2 столовые ложки

• Апельсины - 2 штуки

1. Растопленное сливочное масло (80 г) смешать с измельченным печеньем, уложить на дно небольшой разъемной формы и убрать в холодильник.2. С апельсинов снять цедру и выжать сок (отдельно).3. Взбить миксером смешанные вместе творог, сахарную пудру, половину цедры и клюквы, сливки и ликер.4. Вынуть форму с печеньем из холодильника и из бумаги для выпечки сделать бортики чуть выше самой формы.5. Аккуратно уложить творог в форму, разровнять и убрать в холодильник на 2 часа.6. Оставшееся масло растопить в сотейнике вместе с сахаром, помешивая, пока сахар не растворится, затем добавить сок апельсина и и кипятить 3 минуты.7. Уложить в сироп очищенные мандарины (они могут быть целые, а можно разобрать их на дольки), поварить их, помешивая, 3-4 минуты.8. Выложить мандарины на тарелку, дать остыть и им и сиропу.9. Вынуть торт из холодильника, осторожно снять верх формы, украсить мандаринами, клюквой и цедрой, полить сиропом.