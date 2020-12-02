О том, что этот вид хлеба, изготавливаемый КУП «Минскхлебпром», пользуется наибольшей популярностью, рассказал генеральный директор предприятия Андрей Улезло. Его производится порядка 40 тонн в сутки.
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– Сегодня, проанализировав спрос, решили расширить вкусы хлеба «Водар». Основная линейка «Водара» останется. Все секреты раскрывать рано, скажу одно: новый хлеб будет ржаной. Так мы когда-то попробовали с «Нарочанским»: испекли его дополнительную линейку со сладким послевкусием. Это «Бабулiн». Сам «Нарочанский» же остался классическим – с сочетанием тмина и кориандра, – отметил гендиректор.
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Самый любимый хлеб белорусов – «Водар»
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