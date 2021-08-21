Самый лучший день месяца: полнолуние 22 августа

Полнолуние 22 августа 2021 года произойдет в последнем градусе зодиакальнокого знака Водолей и станет самым мощным днем последнего месяца лета. Августовская полная луна образует соединение Юпитером, планетой большого счастья, и принесет в нашу жизнь удачу, везение, материальный и духовный рост.

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Полнолуние - это максимальная фаза Луны, при которой мы можем полностью наблюдать ее освещённую сторону. В момент полнолуния Луна противостоит Солнцу и поэтому ее можно будет наблюдать на небе практически всю ночь. Полнолуние - это период максимальной концентрации энергии, наивысшая точка развития процессов. Те области, которыми управляет Луна, напитаны солнечным светом, и в них бурно кипит жизнь. Насыщена энергией атмосфера в массах, уровень эмоций достигает верхнего предела, подсознание активизировано, и это делает полнолуние благодатным периодом для поэтов, художников и вообще людей творческих: в их душах в это время рождаются самые яркие и эмоциональные образы. Но в то же время для тех, кто склонен к перевозбуждению, чья психика нестабильна, полнолуние может оказаться трудным, кризисным периодом. Наш разум в это время так активен, что трудно заснуть, поэтому полнолуние может создать дополнительные трудности для людей, страдающих бессонницей.

Ось Водолей Лев, на которой происходит августовское полнолуние (Луна в Водолее, Солнце во Льве) говорит о важности слов. Полнолуние научит нас правильно выражать свои мысли, идеи, желания. Если мы научимся говорить правильно, правильно общаться и взаимодействовать с людьми, то это принесет нам почет, честь и славу. Стоит помнить, что в это время все сказанное будет восприниматься всерьез. С одной стороны стоит быть бдительней с той информацией, что будет приходить. Отделять зерна от плевел, различать где правда, а где ложь. С другой - отличное время для рекламы, убеждения, манипуляций, внедрение новых концепций, идей.

Для чего благоприятно, а для чего нет

Полнолуние августа в целом несет нам внутреннее спокойствие и свободу от волнений. В этот период весьма успешны будут открытия нового бизнеса и начало взаимоотношений. Новые дела, договора, контракты, партнеры; новые встречи, знакомства и отношения.

Для тех, кто планирует командировки, переезды по работе в другие города, страны - эти переезды будут успешны. Период полнолуния так же будет успешен для торговли, продаж и покупок. Благоприятное время для финансовых дел.

В этот период стоит особое внимание уделить своим детям. Больше общения, взаимодействия, игр, внимания. Это очень удачное время чтобы решить все разногласия в семье и проблемы с детьми и родителями. Хорошее время для примирения, взаимопонимания и уважения.

Аспекты полнолуния

Полнолуние 22 августа одно из лучших в 2021 году и способно принести в нашу жизнь удачу, счастье и успех. Это отличное полнолуние как для сферы денег, так и для личной жизни.

Луна 22 августа на 29°37' Водолея составляет всего один аспект, но он является одним из лучших. Луна в соединении с Юпитером - знак счастья, удачи и успеха. Из других планетарных аспектов, которые сложатся в это время на небе, следует отметить тригон Венеры и Сатурна и тригон Марса с революционным Ураном.

Юпитер приносит рост в финансах и честность в отношениях. Венера и Сатурн, которые в момент полнолуния образуют тригон, благоприятствуют стабильности и целеустремленности. В это же время тригон Марса Урана приправляет нашу жизнь страстностью и любовными переживаниями.

Если вы одиноки, сочетание этих аспектов дает вам уверенность в том, что если вы в это полнолуние сделаете первый шаг, то обязательно найдете свою идеальную пару. А те, кто уже нашел свою вторую половинку могут укрепить любовные узы с помощью смелых экспериментов.