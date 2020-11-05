Volkswagen показал спортивный Golf R нового поколения. Новинка стала значительно быстрее самого быстрого Golf, сообщает RG.RU.
Разгон автомобиля с нуля до 100 км/ч осуществляется за 4,7 с – минус 0,1 с относительно предшественника. А на Северной петле трассы Нюрбургринга он способен "привозить" предшественнику целых 19 секунд с круга. Все это благодаря его 2-литровому турбомотору, который на 9% мощнее и на 5% моментнее (320 л. с., 420 Нм).
В авто установлены эффективные тормоза с увеличенными до 358 мм диаметром передних дисков и двухпоршневыми суппортами. Также машина оборудована системой полного привода 4Motion с функцией управления тягой задней оси, что увеличивает устойчивость и предел в поворотах.
Среди новшеств у автомобиля наблюдаются следующие: работа амортизаторов, система стабилизации, коробка передач DSG, распределение момента между осями и колесами задней оси заведует единый процессор.
Отмечается, что новый Golf R умеет дрифтовать – в динамической системе предусмотрен специальный режим.
Внешний вид претерпел ряд изменений. Авто получило иной передний бампер с самой большой решеткой в семействе, 19-дюймовые колесные диски, задний бампер с имитацией диффузора и две сдвоенные патрубки выхлопа под ним, увесистый спойлер на пятой двери и накладки на порогах.
Фото: Volkswagen
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Самый быстрый Golf стал еще быстрее: представлен спортивный Golf R нового поколения
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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