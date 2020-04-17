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Самый большой в мире футбольный стадион возведут в Китае

Объект будет выполнен в форме лотоса и станет украшением города Гуанчжоу, сообщает Sky Sports.

В Китае начали строительство самого большого в мире футбольного стадиона для команды "Гуанчжоу Эвергранд".

Цена объекта составит примерно 1,56 миллиарда евро, а завершить строительство планируют к 2022 году. Стадион станет домашним для местной футбольной команды и будет вмещать 100 тысяч зрителей.

К слову, арена будет построена в форме цветка лотоса, который считается символом буддизма и широко распространен в Гуанчжоу.

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