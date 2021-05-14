Самыми популярными были поезда из Минска в Брест и Витебск: БЖД подвела итоги майских выходных

БЖД с 7 по 12 мая перевезла 1,175 млн пассажиров, сообщается в пресс-центре Белорусской железной дороги.
На поездах с нумерованными местами поездку совершили около 214 тыс. пассажиров. Из них на поездах межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса передвигались более 188 тыс., поездами международных линий, курсирующими в сообщении с Россией, – почти 26 тыс. Еще 961 тыс. человек воспользовались услугами поездов региональных линий экономкласса и городских линий.
В пресс-центре БЖД пояснили, что максимальный пассажиропоток был зафиксирован 7 и 11 мая.
Самыми популярными были поезда межрегиональных линий бизнес-класса Минск – Брест, Минск – Витебск, Минск – Гомель и Минск – Могилев. Ими в период с 7 по 12 мая воспользовались более 57 тыс. человек.
Также в этот период было назначено 77 дополнительных поездов.
Фото: БЕЛТА
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