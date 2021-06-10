Самым востребованным предметом на ЦТ в 2021 году стал русский язык, сообщает БЕЛТА.
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– Русский язык (на него зарегистрировано более 50 тыс. абитуриентов) и математика (свыше 32 тыс. абитуриентов) всегда пользуются высоким спросом. Лидером среди иностранных языков по традиции стал английский язык. Его планируют сдать более 23 тыс. абитуриентов, – рассказала заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович.
ЦТ по русскому языку и математике будет проходить два дня.
– График организован так, чтобы интервал между предметами был один день. Начнется централизованное тестирование 16 июня с белорусского языка, закончится основная сессия 8 июля ЦТ по всемирной истории, – напомнила специалист.
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Самым популярным предметом на ЦТ в 2021 году стал русский язык
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