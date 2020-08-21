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Самые востребованные в этом году специальности – "международное право" и "стоматология", а на "дизайн" в БГУ был конкурс 12 человек на место

Бессонные ночи в обнимку с учебниками, длинные очереди для подачи заявления на зачисление, тревожное ожидание проходных баллов... Все это у первокурсников уже позади! Теперь ребят ждет только радость от встречи с одногруппниками и незабываемый капустник, а еще "гранитные" горы новых знаний и главная проверка на прочность  первая сессия. Это будет сложный, но увлекательный путь: не зря ведь наши родители всегда с ностальгией вспоминали времена своей юности и называли студенчество самой лучшей порой. Накануне нового учебного года мы узнали, как прошла вступительная кампания и сколько ребят 1 сентября услышат в свой адрес: "Виват, студент!"

Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования:

– Отмечу определенные особенности вступительной кампании в этом году. Она была организовала с соблюдением всех условий, которые позволили минимизировать все риски для абитуриентов и их родителей. Также были скорректированы сроки приема: на уровне высшего образования они смещены на две недели, завершение приема состоялось 17 августа. Что касается ЦТ, я могу сказать, что в этом году его прошло примерно 64 300 человек, что на 12 500 человек меньше, чем в прошлом году. А вот качественные показатели вполне сопоставимы с 2019-м: количество 100-бальных результатов составило 338 и в этом, и в прошлом году. Кроме того, в этом году 15 человек получили по два 100-бальных сертификата, а в прошлом 12.

По словам специалиста, на уровень высшего образования приняли абитуриентов 50 вузов (на один меньше, чем в прошлом году).

– Открывали свои двери 42 государственных и 8 частных вузов.

На бюджет зачислено около 26 300 абитуриентов, на платную форму обучения – примерно столько же. Прием на уровень высшего образования уже завершен, но на сельскохозяйственные специальности на заочную форму обучения он пройдет в ноябре. Кроме того, в этом году объявлялся дополнительный набор на бюджетные места – в основном это специальности сельхозпрофиля.

Наиболее востребованные у абитуриентов направления – специальности в области правоведения и международных отношений.

— Например, на международное право в ФМО БГУ проходной балл на бюджет составил 386 баллов. В БГМУ востребована специальность "стоматология" (383 балла). Популярны и лингвистические специальности, в МГЛУ проходной балл на направление "английский язык и второй иностранный" составил 382 балла. Таких результатов можно было достичь только благодаря усердному труду и хорошей подготовке, – считает Сергей Касперович. – Что касается конкурса, на специальность "дизайн" в БГУ претендовало 12 человек на место, на направление "экономика и управление" в БНТУ – 5 человек на место.

Александра Петрова, заместитель начальника Главного управления – начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования:

– В этом году претендовало на зачисление абитуриентов 110 колледжей, из них 9 частных. На уровень ССО планировали набрать порядка 40 000 человек, на сегодня на бюджет подано около 24 000 заявлений, а на платную форму обучения – более 12 000. Самые популярные специальности живопись", "дизайн", "правоведение", а также специальности, связанные с информационными технологиями и педагогическим профилем. Также а этом году открыто 4 новые для страны инновационные специальности, одна из них — "организация гостиничных услуг".

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