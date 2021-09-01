Samsung выпустит ноутбук с гибким экраном

Компания Samsung работает над ноутбуком со складным дисплеем. Об этом на своей странице в Twitter сообщил инсайдер Ice Universe, сообщает Lenta.ru.
В своих соцсетях автор рассекретил название будущего устройства. Портативный компьютер корейского производителя может получить имя Galaxy Book Fold 17. Цифра в названии гаджета намекает на диагональ дисплея девайса – 17 дюймов.
Другой инсайдер – FrontTron считает, что концептуальный компьютер будет иметь складной экран. Дисплей можно будет разворачивать в двух позициях: в первом случае диагональ экрана будет равна 17 дюймам, во втором – 13 дюймам. Возможно, на сенсорном дисплее будут размещены некоторые элементы управления Galaxy Book Fold 17.
По прогнозу эксперта, релиз гаджета можно ожидать в первом квартале 2022 года. Есть предположение, что Samsung может показать ноутбук вместе с флагманским смартфоном Galaxy S22 или отложить премьеру до Mobile World Congress, который пройдет с 28 февраля по 3 марта.
Ранее Samsung обмолвилась, что работает над ноутбуком с новым форм-фактором. В конце прошлого месяца компания показала рендеры устройства под названием Flex Note, которое имеет складной корпус и OLED-экран.
Также в августе инсайдеры рассказали, что Intel планирует представить портативный компьютер. Устройство разрабатывается для геймеров и появится в продаже без оперативной памяти: пользователь должен будет самостоятельно докупить плашки ОЗУ и установить их в ноутбук.
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